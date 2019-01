Annuncio

Nel corso delle puntate della telenovela Il Segreto [VIDEO], in onda nel nostro paese su Canale 5 dal 27 gennaio al 1 febbraio, vedremo un personaggio chiave come l'intrigante Donna Francisca, impersonata da Maria Bouzas, che si rivolgerà con una lettera a Raimundo pregandola di aiutarla visto che è finita nei guai.

Per correre rapidamente a suo sostegno, Raimundo si metterà in viaggio insieme a Mauricio, che nei momenti difficili non si tira mai indietro.

Un grande colpo di scena sorprenderà però gli spettatori: il luogo dove i due immaginano di trovare la Montenegro risulterà abbandonato a sé stesso. Dove si trova quindi Francisca? E' stata portata via oppure non si è mai trovata lì? Solo nelle successive puntate de Il Segreto ne sapremo di più.

Anticipazioni Il Segreto: il dilemma di Isaac e la scelta coraggiosa di Antolina

In questi episodi de Il Segreto [VIDEO] vedremo poi Isaac alle prese con un tormento esistenziale: riconoscere di essere il padre del nascituro, in grembo ad Antolina, vorrebbe dire dover dire addio alla bella Elsa, da lui veramente amata. Dopo un lungo travaglio interiore, avendo appreso che l'ex domestica Antolina è addirittura disposta a fuggire in Argentina dove potrebbe rifarsi una nuova vita col figlio, deciderà di assumersi le sue responsabilità fino in fondo. Chiederà quindi ad Elsa di incontrarlo, per farle finalmente conoscere la verità sulla vicenda della gravidanza di Antolina: a metterla incinta è stato davvero lui.

Il Segreto spoiler: Prudencio parla con Julieta

Prudencio prenderà la decisione di parlare con Julieta, sostenendo che c'è una persona a Puente Viejo che è a conoscenza di alcuni importanti particolari sulla morte di Saul.

Tuttavia l'intraprendente Julieta, personaggio de Il Segreto di crescente rilievo, deciderà di non dargli retta e si metterà a flirtare con Fernando Mesia (Carlos Serrano) per portarlo sempre di più dalla sua parte. Infatti convinta che sia proprio il figlio di Olmo, per quanto problematico sotto l'aspetto psicologico (Fernando fa uso di farmaci), conosca la verità su Saul fino in fondo. Julieta è una di quelle persone che quando hanno raggiunto un convincimento non tornano indietro, e si comporterà così anche questa volta. Inizialmente Fernando resterà stupito dal suo comportamento, ma in un secondo momento deciderà di assecondarla perché comprenderà di poter volgere la situazione a proprio vantaggio.