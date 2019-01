Advertisement

A partire dallo scorso lunedì 7 gennaio è cominciato il nuovo daytime settimanale del talent-show di Maria De Filippi e su 'Amici 18' circolano online diverse indiscrezioni. Stando a quanto è emerso in rete, Garrison Rochelle sarebbe stato sostituito per 'un ricambio generazionale', ma non sarebbe sa escludere un suo ritorno al talent nel corso del prossimo serale del format. Alla fase-serale del programma potrebbero figurare, tra i giudici, Loredana Bertè e Marco Masini, un rumor che potrebbe essere confermato o smentito nel corso delle prossime ore.

Garrison e il motivo presunto legato alla sua sostituzione

'Amici di Maria De Filippi' giunge nell'anno 2018/2019 alla sua diciottesima edizione consecutiva e lo scorso lunedì ha riaperto ufficialmente i battenti, con la messa in onda del daytime ufficiale.

Dal prossimo sabato 12 gennaio avrà il via libero anche il consuetudinario appuntamento pomeridiano del sabato di Canale 5 per il format di Maria De Filippi. In vista della fase serale di 'Amici 18', in occasione di un 'Q&A' avvenuto su Instagram tra Davide Maggio e gli utenti Ig sono trapelate delle importanti indiscrezioni su 'Amici'. ''Perché Garrison non è ad Amici? Perché ad un certo punto un ricambio ci sta. Non lo hai visto nelle ultime edizioni?'', ha chiosato Maggio, in risposta ad una domanda di un follower [VIDEO] desideroso di conoscere la verità celatasi dietro alla sostituzione di Garrison Rochelle.

Recentemente si è vociferato che Timor Steffens, ingaggiato come maestro di danza al posto di Garrison, fosse in procinto di abbandonare il talent per un impegno concordato con 'Dance Sing', un rumor quest'ultimo che lo stesso Timor ha voluto smentire via social-media.

Amici 18 e la fase serale in arrivo

Molto presto partirà la messa in onda di 'Amici di Maria De Filippi', il talent-show di Canale 5 prodotto e condotto dalla consorte di Maurizio Costanzo, da cui sono nate delle vere star nazionali, tra cui Emma Marrone per il canto e Giuseppe Giofrè per il ballo.

In vista del serale di 'Amici 18' è trapelato il rumor secondo cui, nelle vesti di giudici del format di Canale 5, potrebbero figurare i cantanti Loredana Bertè e Marco Masini. Un rumor, quest'ultimo, che ha ricevuto molti consensi dal popolo degli internauti, molti dei quali si dicono favorevoli ad un eventuale ingaggio di Masini e della Bertè [VIDEO] alla diciottesima edizione di 'Amici di Maria De Filippi'.