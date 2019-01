Annuncio

Selvaggia Roma é stata molto criticata sui social per non essersi mostrata partecipe del dramma vissuto dal suo ex Francesco Chiofalo che, dopo aver scoperto di avere un tumore al cervello, si è sottoposto a un intervento molto delicato durato diciotto ore. Selvaggia, attaccata sui social, si è difesa dicendo che Francesco avrebbe secondo lei strumentalizzato la sua malattia [VIDEO] per guadagnare consensi. A detta della Roma il tumore del suo ex ragazzo sarebbe un angioma benigno che non porterebbe alla morte: la donna ha continuato dicendo che in famiglia conoscevano "il soggetto" e "sapevano tante cose su questo caso".

Le parole di Selvaggia al momento non hanno ricevuto alcuna risposta né da parte di Francesco, risvegliatosi da poche ore dall'anestesia, né da parte dei suoi familiari.

Di recente la Roma è stata aggredita [VIDEO] in un locale assieme al suo attuale fidanzato e si sospetta che lo scontro sia avvenuto proprio a causa dell'atteggiamento della giovane rispetto alla vicenda di Francesco. La donna è stata presa di mira anche sul suo profilo social, dove le hanno contestato di non essersi unita agli incoraggiamenti che hanno accompagnato Chiofalo fino al giorno dell'intervento.

Selvaggia Roma ha rimosso il commento su Chiofalo

Poco tempo dopo aver pubblicato il commento su Francesco Chiofalo, Selvaggia ha pensato di rimuoverlo: la ragazza probabilmente ha temuto qualche attacco da parte degli haters, essendo già stata presa di mira in diverse occasioni.

Nel frattempo. sul fronte di Francesco vi sono notizie rassicuranti: il personal trainer romano ha pubblicato una foto dopo l'intervento in cui si è mostrato con il capo fasciato e il pollice su in segno di vittoria.

Il ventinovenne ha scritto infatti "Sto bene", lanciando un messaggio di speranza ai suoi follower. Chiofalo, nei giorni precedenti l'intervento ha spiegato le probabili conseguenze dell'operazione, quali cecità, demenza, disabilità. Inoltre ha aggiunto di non aver avuto mai così paura in vita sua come in questa circostanza. Ora sembra che l'incubo sia finito, anche se i medici dell'ospedale San Camillo di Roma non scioglieranno la prognosi prima di ventiquattr'ore.

Sono lontani i tempi in cui Francesco e Selvaggia si mettevano reciprocamente alla prova a Temptation Island: in seguito il loro rapporto è naufragato e, nonostante le richieste di Chiofalo, la Roma non ha più voluto recuperare la relazione.