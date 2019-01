Annuncio

Annuncio

Un posto al sole, la storica soap opera targata Rai Tre regalerà al suo fedele pubblico un’appassionante nuova settimana di programmazione. Le anticipazioni dal 14 al 18 gennaio, infatti, sottolineano che Roberto Ferri riuscirà a farsi riconfermare nel ruolo di direttore generale delle Imprese Viscardi. Tuttavia, l’imprenditore, per ottenere la nomina, dovrà acconsentire ad una spinosa richiesta di Valerio, ossia reintegrare Alberto all'interno dei Cantieri. Guido, dopo un’attenta riflessione, deciderà di precipitarsi da Mariella per confessarle i suoi veri sentimenti nei suoi confronti: il vigile, però, lo sorprenderà in compagnia di Assunta e non la prenderà bene.

Leggi anche Anticipazioni Una Vita: la secondogenita di Ursula ha ucciso il patrigno

Michele avrà grosse ed inaspettate conseguenze in ambito lavorativo a causa del video pubblicato su internet.

Un Posto al Sole anticipazioni: Adele dovrà difendersi dalla violenza di Manlio

Marina dovrà accettare di buon grado l’ingresso all'interno dei cantieri di Alberto.

Advertisement

In casa di Renato finalmente inizieranno i lavori di ristrutturazione, ma Manlio ostacolerà l’attività lavorativa di Adele, manifestando ancora una volta la sua natura violenta. Guido cercherà invece di dichiarare il suo amore a Mariella. Patrizio deciderà di fare un'improvvisata a Rossella e tornerà a Napoli senza preavviso per passare qualche giorno con lei. Tuttavia, Giulia inizierà a coltivare forti sospetti su Adele e suo marito, mentre la donna cercherà di nascondere e negare i suoi problemi familiari. [VIDEO]Le anticipazioni di Un Posto al Sole svelano anche che Valerio potrà finalmente incontrare Vera in prigione, mentre Alberto firmerà il contratto che ufficializzerà il suo rientro ai Cantieri.

Serena si sottoporrà al test del DNA, Franco in crisi per Bianca

Le anticipazioni di Un Posto al Sole, inoltre, raccontano che dopo il ritorno a Napoli di Patrizio, Rossella dovrà valutare se parlargli o no del bacio tra lei e Diego.

Advertisement

Serena farà il test del DNA per la causa legata all'eredità del padre. In seguito ad un infortunio in montagna, [VIDEO] Franco avrà il timore di non essere più per Bianca un bravo papà, ma potrà successivamente riabilitarsi agli occhi della bambina. Roberto continuerà a soffrire per Vera e a struggersi per lei, ma dovrà anche mediare in una furibonda lite tra Marina e Alberto. Diego riuscirà a riportare a casa Patrizio, scioccato per la fine della sua relazione d’amore con Rossella.