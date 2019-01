Annuncio

Lo scontro tra Armando Incarnato e Noel Fomica continua a tenere banco nelle attuali puntate dedicate al Trono Over di Uomini e donne. Ieri 29 gennaio, dama e cavaliere si sono trovati l'uno davanti all'altro per discutere ancora una volta dei loro incontri segreti, di cui il napoletano ha parlato la scorsa settimana [VIDEO]. Ed entrambi sono rimasti fermi sulle proprie posizioni: lei ha negato di avere incontrato l'uomo come da lui dichiarato, mentre Armando ha chiesto l'ausilio di alcune registrazioni per dimostrare la propria tesi.

Alla fine non si è giunti ad una versione ufficiale e, dopo diversi minuti privi di chiarimenti concreti, sono intervenuti anche Alfonso e David a parziale sostegno di Noel. Il primo, che in passato aveva frequentato la donna, ha ammesso che Armando lo aveva minacciato con il classico: "Ci vediamo fuori".

David, invece, ha descritto la Formica come una donna in carriera, abituata a girare l'Italia per lavoro. La questione non ha comunque trovato una soluzione, tanto che sui social network molti fan del programma continuano a pensare che entrambi potrebbero avere mentito.

Il parere dei fan di Uomini e donne

In seguito alla puntata di Uomini e donne nella quale Armando Incarnato e Noel Formica hanno litigato ancora, il pubblico ha continuato ad esprimersi nei confronti della coppia. Il fatto che non sia stata data una versione ufficiale dei fatti e che entrambi siano rimasti fermi sulle proprie posizioni, ha lasciato perplesse molte persone, convinte che entrambi abbiano mentito. Troppi, nonostante tutto, i punti che ancora non tornano e che potrebbero lasciare intendere che la versione dei fatti possa persino essere diversa.

Lo stesso Gianni Sperti ieri in puntata ha dichiarato: "Il modo che hanno di discutere fa intendere che tra loro la relazione c'è". Parole che, purtroppo, non possono essere confermate ma che alla fine hanno messo in cattiva luce sia la dama che il cavaliere [VIDEO]. A pesare è soprattutto l'aggressività di lui, mentre Noel continua ad essere accusata dai social di essere una persona falsa. Proprio per questo la dama è tornata ad esprimersi attraverso il suo profilo Instagram.

Noel Formica attaccata dal web

Sebbene il pubblico di Uomini e donne abbia evidenziato dei pareri abbastanza contrastanti nei confronti di Noel Formica e Armando Incarnato, le accuse più gravi sono state rivolte proprio alla dama argentina che si è trovata a leggere commenti assolutamente esagerati. Molti haters, infatti, l'hanno bersagliata con vere e proprie pillole di violenza verbale arrivando persino a minacciare di morte la donna. E proprio in risposta a questi commenti decisamente inappropriati per un personaggio televisivo, la Noel ha dedicato alcune Instagram Stories riportando i nomi degli utenti incriminati ed esprimendosi pubblicamente contro di loro.

Non solo, ha rilasciato un lungo post nel quale ha espresso il suo punto di vista nei confronti della violenza verbale da lei ricevuta: "L’era di internet dovrebbe servire ad avvicinare il mondo, non dovrebbe essere uno spogliatoio personale, per attaccare, denigrare e provare ad umiliare qualcuno".