Annuncio

Annuncio

La seconda puntata de L'Isola dei Famosi 2019 è ormai alle porte e potrebbe riservare già la possibile esclusione da parte di uno dei suoi protagonisti. È stato l'inviato Alvin nel daytime ad annunciare che Alessia Marcuzzi chiederà dei chiarimenti ad uno dei quattro finalisti di Saranno Isolani in merito ad alcune sue pesanti dichiarazioni effettuate prima dello sbarco in Honduras. Il nome dell'interessato a questo possibile nuovo scandalo non è stato svelato, né tanto meno sono state chiarite le ragioni che potrebbero portarlo ad una difficile situazione nella diretta di giovedì 31 gennaio [VIDEO].

Leggi anche Anticipazioni Una Vita e Il Segreto: sospesa la prima serata del martedì su Rete 4

Eppure, tutto fa pensare che sarà lo spogliarellista Giovanni John Vitale ad essere chiamato in causa per un suo post riguardante Barbara d'Urso, alla quale si è rivolto con degli appellativi assolutamente non consoni per un concorrente del Reality Show.

Advertisement

Isola dei famosi 2019: un concorrente a rischio

Nel corso del daytime de L'Isola dei famosi 2019, l'inviato Alvin ha così precisato: "Uno degli aspiranti isolani è ignaro di essere al centro di un’accesa polemica in Italia per suoi comportamenti pregressi all'arrivo sull'Isola. Giovedì sera in diretta dovrà quindi rispondere alle accuse che gli vengono mosse". Chi sarà il concorrente che dovrà rispondere a tali accuse per evitare la possibile eliminazione? Sebbene il nome non sia stato fatto, tutto fa pensare che si tratti di John Vitale che solo qualche giorno fa è balzato alle cronache per un post risalente a qualche mese fa e pubblicato da Selvaggia Lucarelli. In esso, il napoletano accusava pesantemente Barbara d'Urso di avere sfruttato le storie di una donna del Sud per ottenere buoni ascolti.

Advertisement

I migliori video del giorno

Aveva quindi chiosato: "L'Italia non va a rotoli, l'Italia va a Pomeriggio 5". Tali accuse sono state fatte prima della partecipazione dello stesso John al programma pomeridiano, nel quale al contrario ha espresso la propria stima e amicizia verso la Carmelita nazionale. Saranno dunque le sue affermazioni forti verso Barbara a mettere a rischio l'avventura in Honduras del 33enne napoletano?

I primi scontri tra naufraghi

In ritardo rispetto alle aspettative dei telespettatori, è finalmente andato in onda il primo daytime de L'Isola dei famosi nel quale sono stati descritti i primi giorni dei naufraghi in Honduras. Oltre ad avere parlato del concorrente che dovrà spiegare qualcosa che è accaduto prima del suo ingresso nel reality, sono stati chiamati in causa alcuni protagonisti, criticati per una ragione o per l'altra. È questo il caso di Paolo Brosio, che non si è impegnato abbastanza nella ricerca del cibo, limitandosi a qualche ora da dedicare alla pesca. Grecia Colmenares, invece, è finita nell'occhio del ciclone per avere fatto i bisogni a pochi passi dalla capanna.

Un discorso a parte merita Marina La Rosa, alla quale è stato chiesto di gestire i Galeotti [VIDEO](ovvero i quattro concorrenti di Saranno Isolani) all'interno del recinto nel quale sono stati rinchiusi. Il loro comportamento ha causato la diminuzione della razione di riso, motivo per cui la leader ha perso le staffe invitando Yuri e John a rispettare le sue decisioni.