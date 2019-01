Annuncio

Mancano solo poche settimane alla prima puntata de L'Isola dei Famosi 2019 che andrà in onda in prima serata su Canale 5 [VIDEO] a partire dalla fine di gennaio. Sebbene il promo ufficiale continui a riportare l'indicazione "prossimamente", rumors insistenti vedrebbero il Reality Show pronto a debuttare il 24 gennaio, proseguendo anche per le puntate successive con la collocazione al giovedì sera. Il giorno dopo il debutto inizieranno ad andare in onda anche i vari daytime sulle reti Mediaset che riassumeranno le principali vicende dei naufraghi.

Sebbene ormai il conto alla rovescia verso la prima puntata sia ufficialmente iniziato, il cast ufficiale non è stato ancora svelato [VIDEO], infatti al momento è stato ufficializzato solo il nome di Marina La Rosa.

Tra le indiscrezioni dell'ultima ora, inoltre, vi è quella che parla di un probabile forfait di Jeremias Rodriguez a causa di un infortunio. Le uniche certezze, al momento, riguardano la conferma di Alessia Marcuzzi, i nomi degli opinionisti e anche dell'inviato che sarà l'ex gieffino Filippo Nardi.

Inviato e opinionisti dell'Isola dei Famosi: tutti i nomi

Alessia Marcuzzi sarà la conduttrice dell'Isola dei Famosi 2019. Sebbene lo scorso anno abbia avuto il suo bel da fare nel guidare il reality show dopo lo scandalo del canna-gate, la presentatrice romana non ha mai messo in discussione la sua permanenza nel programma. Al suo fianco non ci sarà Daniele Bossari, che proprio nella scorsa edizione era stato al centro di diverse polemiche per il suo ruolo non troppo pungente di opinionista.

L'ex vincitore del Grande Fratello Vip 2017, infatti, verrà sostituito da Alba Parietti e Alda D'Eusanio, come ufficializzato proprio dalla Marcuzzi.

La presenza della conduttrice e attrice torinese - da sempre sinonimo di schiettezza e di qualche polemica - potrebbe garantire all'Isola dei Famosi quella giusta dose di trash che forse l'anno scorso era mancata. Anche il nome dell'inviato è ormai cosa fatta: dopo l'addio di Stefano De Martino, che nell'edizione precedente aveva vissuto male l'allontanamento dal figlio Santiago, al suo posto è stato scelto l'ex concorrente Filippo Nardi, già alla guida di Saranno Isolani.

Cast L'Isola dei Famosi: un solo nome ufficiale

Le anticipazioni dell'Isola dei Famosi 2019 al momento danno una sola certezza in merito al cast ufficiale. Infatti finora è stato confermato solo un nome dal sito web del programma, ovvero quello dell'ex gieffina Marina La Rosa. Per il resto, si tratta soltanto di rumors, alcuni dei quali appaiono comunque più che attendibili: è questo, ad esempio, il caso di Fariba Tehrani (la mamma di Giulia Salemi), Ignazio Moser, Raffaello Tonon, Taylor Mega, Riccardo Fogli e Jo Squillo.

Sembrava certa anche la partenza di Jeremias Rodriguez (fratello di Belen e Cecilia), ma un infortunio alla mano avvenuto durante le vacanze invernali a Madonna di Campiglio potrebbe comprometterne l'approdo in Honduras, anche se l'argentino continua a sperare di potersi riprendere in tempo. Al suo posto sarebbe già pronto l'ex tronista di Uomini e Donne Luca Dorigo.

Invece alcuni nomi che erano rimbalzati sul web nelle ultime settimane sono stati definitivamente smentiti. Si tratta di Alessandro Altobelli, Max Gazzè e Ivana Trump che sicuramente non parteciperanno al reality show.