Annuncio

Annuncio

La prima puntata de L'Isola dei Famosi, trasmessa ieri sera su Canale 5, non è passata inosservata anche per l'arrivo in studio della giunonica Francesca Cipriani che, anche questa volta, ha dato spettacolo. Una delle novità di questa edizione del reality show condotto da Alessia Marcuzzi, infatti, riguarda proprio l'arrivo di due vecchie glorie dell'Isola, le quali di settimana in settimana si sfideranno per ritornare di nuovo in Honduras. [VIDEO]

L'incidente a luci rosse per Francesca Cipriani a L'Isola dei famosi

Ieri sera Francesca Cipriani era presente in studio con il Mago Otelma.

In moltissimi hanno notato che la bella showgirl ha alzato un po' troppo il suo vestito finendo per mostrare al pubblico, che in quel momento la stava seguendo da casa, le sue sinuose forme.

Advertisement

Nel momento in cui la Cipriani ha sventolato il suo abitino in molti hanno avuto modo di notare che si è verificato un episodio simile a quello della 'farfallina' di Belen che tanto fece scalpore sul palco del Festival di Sanremo di qualche anno fa. Certo, non è la prima volta che la Cipriani si lascia andare a momenti di eccessiva esuberanza in televisione e già precedentemente abbiamo avuto modo di vederla in situazioni che potremmo definire 'bollenti'.

Il pubblico social non esclude che quello della Cipriani possa essere stato un gesto volutamente provocatorio e messo in scena proprio per far parlare di sé sul web e sui social. Per tutto il corso della serata, infatti, la Cipriani ha giocato con il suo abitino con l'intento ben preciso di far vedere qualcosa al pubblico da casa. A questo punto i fan de L'Isola dei famosi attendono con trepidazione di vedere la showgirl sbarcare nuovamente sulle spiagge honduregne dove sicuramente darà il meglio di sé anche in questa nuova edizione del reality show condotto dalla Marcuzzi.

Advertisement

I migliori video del giorno

Alessia Marcuzzi furiosa con Taylor Mega

Una puntata iniziale che è stata a dir poco ricca di colpi di scena [VIDEO] durante la quale abbiamo visto che la Marcuzzi ha sbottato nei confronti dell'influencer Taylor Mega. La conduttrice l'ha bacchettata dopo che sui social aveva annunciato ai suoi fan che sarebbe tornata in Italia dopo tre settimane di permanenza in Honduras. A quel punto la padrona di casa de L'Isola dei famosi ha chiesto spiegazioni a Taylor per capire se dietro queste sue affermazioni ci fosse un progetto commerciale ben preciso. La modella ha negato tutto ma i dubbi, ovviamente, restano.