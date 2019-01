Annuncio

Finalmente arriva una bellissima notizia per tutti gli appassionati della famosa soap opera di origini spagnole “Il Segreto”, [VIDEO]sempre ricca di colpi di scena. Le anticipazioni ci rivelano che, nei prossimi episodi iberici, una delle coppie che ha dovuto affrontare numerosi ostacoli per poter rimanere insieme coronerà il sogno d’amore. Stiamo parlando di Saul Ortega (Ruben Bernal) e Julieta Uriarte (Claudia Galan). Il fratello di Prudencio e l’eroina di Puente Viejo convoleranno a giuste nozze nell’episodio numero 1.999 che verrà trasmesso sull’emittente televisiva “Antena 3” il 23 gennaio 2019.

Il Segreto: Prudencio concede il divorzio alla moglie, Julieta e Saul sposi

Coloro che leggono gli spoiler sullo sceneggiato [VIDEO]scritto dall’autrice Aurora Guerra anche delle puntate iberiche, sapranno sicuramente che Julieta Uriarte di recente ha finalmente ottenuto l’annullamento del matrimonio dal perfido marito Prudencio Ortega.

Purtroppo, proprio quando la nipote di Consuelo si stava recando in chiesa per sposare Saul, la stessa ha gettato tutti gli invitati nello sconforto totale, perché è scomparsa nel nulla senza lasciare nessuna traccia. In realtà, l’eroina di Puente Viejo è stata sequestrata da Mauricio e Prudencio. Come vi abbiamo anticipato nella parte iniziale di questo articolo, la prossima settimana i telespettatori spagnoli assisteranno però alla cerimonia nuziale del maggiore degli Ortega e Julieta: i due diventeranno in modo ufficiale marito e moglie.

Arriva Roberto a Puente Viejo, Fernando geloso di Maria

A seguito del lieto evento, precisamente nel corso della puntata numero 2000, che debutterà nella penisola iberica il 24 gennaio 2019, entrerà in scena un nuovo personaggio chiamato Roberto Sanchez.

Quest’ultimo si rivelerà essere una vecchia conoscenza di Maria Castañeda. Sempre sulle pagine del settimanale SuperTele è stato svelato che la figlia di Emilia e Alfonso sin da subito dimostrerà avere una particolare affinità con il new entry, facendo ingelosire Fernando Mesia (Carlos Serrano). Quest’ultimo perderà completamente le staffe non appena i bambini, cioè Esperanza e Beltran, chiameranno "zio" il nuovo arrivato. Per finire è bene ricordare ai lettori che avranno modo di vedere questi avvenimenti sulla rete ammiraglia Mediaset, soltanto tra qualche mese a causa della differente messa in onda nostrana e spagnola.