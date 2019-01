Annuncio

Torna sabato 19 gennaio 2019 in prima serata su Canale 5 una nuova puntata di C'è Posta per te, il people show di Maria De Filippi che, nella puntata d'esordio di questo 2019, ha fatto il record di ascolti tenendo incollati al televisore circa sei milioni di telespettatori con uno share vicino al 30%. Stando alle anticipazioni che giungono da 'Witty tv', possiamo rivelare quali saranno alcuni degli ospiti di sabato prossimo: è stata infatti annunciata la presenza di Al Bano Carrisi e Romina Power.

C'è posta per te: Romina e Al Bano da Maria De Filippi

Dopo il boom della puntata di esordio [VIDEO], che ha visto scatenarsi anche i fan sui social, ritorna un nuovo appuntamento con C'è posta per te, a partire dalle 21,15 di sabato 19 gennaio 2019. In questa puntata è attesa, come detto, la partecipazione di una coppia amatissima dal pubblico: Al Bano Carrisi e Romina Power, duo storico della musica italiana ed ex coniugi, sempre al centro dell'attenzione mediatica e dei gossip.

I due tornano in tv insieme per regalare un sorriso ad un fan, e lo fanno a pochi giorni dal debutto dello show '55 passi nel sole', uno evento che verrà trasmesso proprio da Canale 5 in due puntate a partire dal 23 gennaio prossimo.

Un appuntamento che, stando al titolo, richiama i cinquantacinque anni di carriera del cantante pugliese, e nel quale vedremo la partecipazione di molti volti noti del panorama musicale italiano.

Spoiler del 19 gennaio: i calciatori della Juventus tra gli ospiti di C'è posta per te

Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci e Matteo Barzagli sono i tre calciatori della Juventus ospiti di C'è posta per te nella seconda puntata. I tre fuoriclasse regaleranno, come al solito, il sorriso a qualche loro fan. Assisteremo a storie emozionanti, raccontate con grande maestria da Maria De Filippi, la quale, come sempre, dà l'opportunità a gente comune di partecipare al programma, anche solo per fare una sorpresa ad un loro caro o dando la possibilità a chi lo desidera di ricongiungersi con la persona amata.

Stando ad alcune clip che anticipano quanto vedremo in onda il 19 gennaio, una delle storie riguarderà il rapporto di una ragazza omosessuale con la sua famiglia che l'ha allontanata non condividendo le sue scelte di vita. [VIDEO]

Non resta che attendere la puntata in onda sabato 19 gennaio 2019 per scoprire come si evolverà questa vicenda e per scoprire a chi faranno le sorprese gli ospiti d'eccezione di C'è posta per te.