Le vicende della famosa soap opera di origini spagnole “Una Vita” [VIDEO] scritta dall'autrice Aurora Guerra, non smettono di appassionare il pubblico con clamorosi colpi di scena. Le anticipazioni dei prossimi episodi italiani ci dicono che l’arcigno colonnello Arturo Valverde (Manuel Regueiro) metterà in cattiva luce la sarta Susana Seler (Amparo Fernandez) e Simon Gayarre (Jordi Coll). Il padre di Elvira genererà un forte momento di tensione nello sceneggiato, svelando pubblicamente che la pettegola del piccolo e lussuoso quartiere di Acacias 38 e il suo ex maggiordomo sono madre e figlio.

Simon mette fine alla tresca con Elvira, Arturo scopre il segreto del suo ex maggiordomo

Tra qualche settimana [VIDEO]Elvira Valverde intraprenderà una relazione clandestina con Simon Gayarre.

Purtroppo quest'ultimo dopo aver trascorso gran parte delle sue giornate con l’amante, deciderà di portare rispetto alla moglie Adela. In particolare l’ex maggiordomo invece di incontrare la figlia di Arturo, consumerà il sacramento contratto con la consorte per la prima volta. La Valverde avrà una reazione inaspettata dopo essere stata lasciata perché farà dei dispetti alla rivale, ma purtroppo durante un loro confronto apprenderà che era già a conoscenza del legame di parentela tra il marito e Susana. A questo punto Elvira rivelerà a Maria Luisa che la sarta Seler è la madre del Gayarre: sfortunatamente questa conversazione verrà ascoltata dal malvagio colonnello Arturo. Quest'ultimo si servirà della scoperta appena fatta, per vendicarsi del suo ex maggiordomo per aver disonorato sua figlia.

Susana e il Gayarre smascherati, la Valverde affronta il padre

Nello specifico il Valverde Senior per agire approfitterà della festa di Sant'Ausilio organizzata dagli abitanti per aiutare i bisognosi, dato che rivelerà a tutti i presenti ciò che ha scoperto sul conto del Gayarre e della pettegola di Acacias 38. Il padre di Elvira racconterà la vita di Simon sin da quando ha messo piede nel paese iberico attraverso un teatro ambulante di marionette, ma soprattutto metterà in ridicolo Susana per aver abbandonato il figlio: purtroppo coloro che assisteranno allo show non faranno fatica a capire che i protagonisti del siparietto sono la sarta e il marito di Adela. Susana dopo essere stata criticata si rifiuterà di uscire dal suo negozio, invece Liberto non riuscirà a capire come mai sua zia non gli ha mai svelato che Simon è suo cugino: la situazione si complicherà ulteriormente, perché Simon verrà assalito dai sensi di colpa dopo aver pensato che è stata Elvira a svelare la sua parentela nascosta. Intanto quest'ultima affronterà il padre per aver spifferato ai quattro venti il dettaglio privato del suo ex amante: in tale circostanza il colonnello non si pentirà affatto del gesto commesso, infatti sarà felice di aver rovinato la reputazione dei suoi nemici.