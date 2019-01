Annuncio

Annuncio

Oggi 29 gennaio è andata in onda una nuova puntata del trono over di Uomini e donne, dove i protagonisti sono stati Biagio e Riccardo Guarnieri. Se il primo ha chiesto la mano di Caterina, l'ex di Ida è stato criticato da Gianni Sperti per aver messo il dito tra Pamela e Stefano.

U&D trono over: proposta di nozze in studio

Nella puntata odierna di Uomini e Donne, infatti, Biagio ha commosso lo studio, facendo una romantica dichiarazione d'amore a Caterina.

La dama, vestita con un lungo vestito blu, è apparsa emozionata e felicissima quando Biagio le ha proposto di uscire dal programma per vivere la loro storia al di fuori del contesto televisivo.

Advertisement

Un gesto che ha emozionato Gianni Sperti e Tina Cipollari, che hanno applaudito alla nascita del loro grande amore: in proposito, Caterina ha confessato di aver conosciuto già tutta la famiglia del suo fidanzato, tanto da decidere di trasferirsi nella sua città.

La coppia, a questo punto, ha ricevuto una standing ovation, quando Biagio le ha chiesto di diventare sua moglie dopo averle consegnato un anello di fidanzamento, accompagnato da un mazzo di rose rosse. La dama ha accettato la proposta senza un minimo di esitazione, mentre gli occhi di Gemma Galgani e delle altre sue colleghe si riempivano di lacrime: a proposito la Galgani ha detto di non essere stata fortunata quanto lei, ricordando quando si fidanzò con Ennio. Un nuovo lieto fine dopo quello di Ursula Bennardo e Sossio Aruta, [VIDEO] che hanno lasciato il programma solo qualche settimana fa.

Advertisement

I migliori video del giorno

Uomini e Donne: Riccardo tra Pamela e Stefano

Se Biagio ha chiesto la mano di Caterina, Riccardo Guarnieri è stato nuovamente al centro della puntata odierna del trono over di Uomini e Donne, dopo aver visto il ritorno di Ida Platano. [VIDEO]

Scendendo nel dettaglio, il cavaliere di Taranto è tornato ufficialmente a far parte del parterre maschile, dove ha già deciso di conoscere nuove dame, tra cui Pamela, che intanto si stava frequentando con Stefano. Proprio quest'ultimo si arrabbiato moltissimo quando ha scoperto che la sua conquista aveva lasciato il numero anche al Guarnieri.

Tuttavia, Stefano ha dichiarato di sentire molto la mancanza di Pamela, nonostante non abbia nessuna intenzione di riprovarci con lei, visto il suo comportamento con 'Riccardino'. Un scontro che scatenato le critiche del pubblico e di Gianni Sperti, i quali sono convinti che il Guarnieri doveva farsi da parte visto che Pamela era apparsa molto interessata a Stefano. Dall'altro canto, Pamela si è dimostrata molto gelosa di Stefano, tanto da aver usato Riccardo per suscitare una sua reazione.