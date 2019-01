Annuncio

Le avventure dello sceneggiato iberico Una Vita [VIDEO]sono sempre caratterizzate da intrighi, passioni e colpi di scena inaspettati. Negli episodi che andranno in onda sull’emittente televisiva La 1 TVE la settimana prossima Celia avrà un malessere che le causerà un terribile problema dato che non riuscirà a portare al termine la sua gravidanza dopo essere stata trasportata d’urgenza in ospedale. Il portinaio Servante Gallo, invece, sarà scosso da una bruttissima notizia perché, attraverso una missiva, apprenderà il decesso della consorte Pacencia.

La partenza di Victor e Maria Luisa, Antonito e Lolita in viaggio di nozze

Le anticipazioni delle puntate [VIDEO]che i telespettatori spagnoli vedranno dal 14 al 18 gennaio 2019, ci dicono che i Palacios daranno il benvenuto a Lolita nella loro famiglia ufficialmente.

Nel frattempo gli Alvarez Hermoso assumeranno una nuova cameriera. Antonito vorrà partire immediatamente per il viaggio di nozze mentre Telmo dirà a Fray Guillermo che Espineira gli ha detto di voler ferire Lucia. Victor e Maria Luisa si godranno alcuni giorni con le loro famiglie e gli amici. Nel frattempo Inigo deciderà di migliorare le condizioni di Tito. Quest’ultimo si proporrà per combattere contro un pugile francese in tournée in Spagna. Successivamente Casilda inviterà il cugino Jacinto a tornare in città. Fray Guillermo farà un viaggio per affrontare il priore Espineira. Telmo chiederà a Lucia di non sposare Samuel. Quest'ultimo dirà a Jimeno Batán che presto sarà uno degli uomini più ricchi del paese. Victor e Maria Luisa ritorneranno a Parigi mentre Antonito e Lolita partiranno per la luna di miele.

Intanto Susana riceverà un telegramma preoccupante. Dall'altra parte Espineira rivelerà a Fray Guillermo dei segreti su Telmo.

L’aborto di Celia, Servante apprende il decesso della moglie

Casilda non farà sapere a Marcelina che Jacinto ha un amico intimo. Tito si guadagnerà le simpatie del quartiere, mentre Liberto trasmetterà ad Inigo la sua preoccupazione per il pugile. Dopo aver raccontato tutta la verità a Fray Guillermo su Samuel, compreso il decesso del cocchiere, Telmo cercherà di far aprire gli occhi a Lucia. In particolare il parroco dirà alla cugina di Celia che l’Alday è un assassino. Liberto e Inigo si preoccuperanno perché Tito non si presenterà al combattimento. Fray Guillermo chiederà a Telmo di chiarire i suoi sentimenti. Intanto Ursula rimarrà senza parole dopo aver appreso che il prete che le ha dato ospitalità affronterà Fray Guillermo. Purtroppo la sarta Susana verrà a conoscenza di un’altra brutta notizia riguardante il nipote. Marcelina schiaffeggerà Jacinto. Successivamente Felipe annuncerà il suo ritorno alla moglie tramite una lettera.

Intanto Celia, dopo essere stata con Trini, avrà uno svenimento. Telmo ritroverà il cadavere di Fray Guillermo. Il commissario Méndez sospetterà che la domestica Agustina potrebbe sapere cos’è successo al mentore mentre Telmo farà tacere l’ispettore Espineira. Trini e Cesáreo porteranno Celia in ospedale. Una corsa che risulterà vana in quanto la consorte di Felipe perderà il figlio che aspettava. Per finire Servante verrà messo a conoscenza della morte della moglie Pacencia avvenuta a Cuba. Nel frattempo Cesáreo inviterà Inigo a rompere il suo patto con Tito.