Annuncio

Annuncio

Le anticipazioni della puntata che andrà onda questo pomeriggio del Trono Over di Uomini e donne ci rivelano che i riflettori saranno nuovamente puntati su Rocco Fredella e Gemma Galgani. Dopo aver mandato in onda il suo sfogo in cui spiega le ragioni che l'hanno portata a chiudere la sua relazione appena iniziata con Rocco, Maria l'ha fatta accomodare al centro dello studio. Tra Gemma e Tina è scoppiata una forte discussione, in quanto l'opinionista l'accusa di non essere interessata a cercare l'amore.

Anche Rocco Fredella ha sostenuto la tesi della Cipollari, spiegando che la dama torinese l'ha usato solo per stare al centro dello studio ed essere la protagonista della varie puntate di Uomini e Donne.

Advertisement

Entrambi hanno poi deciso di chiudere definitivamente e sono tornati ai loro rispettivi posti, anche se sembra che la parentesi sia ancora aperta.

Si è poi passati a Roberta che dopo aver chiuso la relazione con Gianluca, non più presente nel parterre maschile, sta andando avanti nella conoscenza con Riccardo (ex di Ida Platano [VIDEO]), Andrea e Stefano. Quest'ultimo però è impegnato anche nella conoscenza con Pamela che è scoppiata in lacrime, dopo aver appreso che il cavaliere frequenta anche Roberta. Dopo di lei è scoppiata in lacrime anche Angela, che è finita di nuovo sotto accusa e ha deciso di uscire dallo studio.

Gemma Galgani e Rocco Fredella si accusano reciprocamente

Gemma Galgani ha preferito restare sulla sua posizione, in quanto è convinta che Rocco Fredella l'ha solo usata per fare le serate.

Advertisement

I migliori video del giorno

Tina Cipollari non ha creduto alle sue parole e l'ha accusata di non essere interessata realmente al cavaliere e che l'ha solo usato per ottenere maggiore popolarità. Le stesse parole sono state poi ripetute dallo stesso Fredella che non ha nemmeno salutato la dama e ha preferito chiudere definitivamente la storia e tornarsene al proprio posto. Rocco, però, per l'intera puntata non ha invitato a ballare nessuna dama e ha passato il tempo con lo sguardo puntato verso Gemma.

Roberta si frequenta con Stefano e Pamela scoppia in lacrime

Roberta ha archiviato in fretta il capitolo Gianluca Scuotto (che non è stato più richiamato in studio) e sta frequentando altri tre nuovi cavalieri, Riccardo, Andrea e Stefano. Quest'ultimo, però, sta conoscendo a sua volta Pamela che visibilmente già coinvolta si è messa a piangere. Stefano ha spiegato che è interessato a entrambe e vuole andare avanti con la loro conoscenza. Pamela, però, ha rivelato che tra lei e Stefano non c'è stata solo una semplice conoscenza, ma c'è stato qualcosa di più. Questa verità ha fatto aprire gli occhi a Roberta che ha preferito chiudere la conoscenza con il cavaliere, in quanto pensa non sia del tutto sincero. Intanto, Angela è tornata al centro delle polemiche e messa sotto pressione dagli opinionisti ha abbandonato lo studio in lacrime.