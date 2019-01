Annuncio

Vladimir Luxuria, nata come Wladimiro Guadagno, è un'attivista, scrittrice, personaggio televisivo nonché ex parlamentare. Rai 3, per il programma Alla Lavagna, ha deciso di far partecipare la transessuale per rispondere alle domande di alcuni bambini tra i 9 e i 12 anni.

Luxuria parla del suo passato a bambini tra i 9 e 12 anni

"Era un maschio ed è voluta diventare femmina" riassume una bambina alla domanda di uno degli autori del programma. Tra le prime cose che l'ex deputata ha spiegato ai bambini c'è la spiegazione del termine "Luxuria": l'ex Politica si definisce lussureggiante, ovvero una persona che ama la vita in tutti i sensi e da qui il nome.

"Quando sono nato ero un maschietto [VIDEO]ma dentro di me sentivo di essere una bambina, mi piaceva giocare con le bambole e sentire i profumi che usava mia mamma nel bagno" ha raccontato Vladimir, "quando mi guardavo nello specchio avevo un'immagine di me che era diversa da quello che ero".

L'ex deputata ha poi raccontato dei primi sentimenti derivanti da questa sensazione, pensava di essere sbagliata lei, e così per diverso tempo ha pensato di esserlo. Stava diventando un "bambino molto triste e malinconico", così a un certo momento ha fatto una scelta: ha fatto uscire la bambina che era dentro di lui, come "una principessa rinchiusa in un castello".

Un giorno, preso coraggio, decise di raccontare la sua trasformazione a tutti coloro che le stavano intorno: agli amici, ai parenti e ai compagni di classe. Dopo questo breve riassunto della sua vita Luxuria ha ricevuto la prima domanda da una bambina che, incuriosita, le ha chiesto quando è stata la prima volta che ha sentito che il suo corpo non le piaceva. Vladimir, di tutta risposta, ha detto che aspettava che le crescessero i seni invece le stavano crescendo i baffi.

"Quella peluria non mi piaceva" afferma l'ex politica, "me li toglievo con le pinzette". Infine ha raccontato ai bambini che "non si diventa così, ma si nasce" e che fin da piccolo gli piacevano i maschi.

Lo sfogo di Luxuria su Twitter

La trasmissione, che doveva andare in onda in prima serata, è stata poi spostata alle 22:20 dalla direzione della Rai. Scelta che ha fatto irritare Luxuria che invece voleva che andasse in onda all'ora di cena. "Ho appena saputo che per la seconda volta il programma in cui parlo di omofobia [VIDEO] e bullismo a una classe di bambini è stato spostato...forse in questo tempo certi temi sono scomodi perfino per Rai3?" ha scritto sfogandosi su Twitter.