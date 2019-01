Annuncio

Oggi pomeriggio su canale 5, a partire dalle 14,40, andrà in onda una nuova puntata del trono classico di Uomini e donne, che vedrà clamorosi colpi di scena per quanto riguarda il trono di Lorenzo Riccardi. Secondo le anticipazioni fornite dal sito 'Witty tv', il tronista sarebbe pronto per fare la scelta, con tanto di sedie rosse al centro dello studio. Quanto messo in onda fa riferimento alle registrazioni del 3 gennaio scorso, ed è noto che si tratta di una scelta 'finta', una messinscena organizzata da Lorenzo [VIDEO]per mettere alla prova le sue corteggiatrici Claudia e Giulia, le quali, scoperto l'inganno non la prenderanno affatto bene.

Anticipazioni Uomini e donne: Lorenzo e la messinscena della scelta

Nelle ultime puntate del trono classico, Claudia e Giulia hanno insistentemente dichiarato che al momento della scelta, la loro risposta sarebbe stata un 'no'.

Per tale motivo Lorenzo Riccardi ha deciso di mettere alla prova le sue corteggiatrici e come vedremo nella puntata di oggi 24 gennaio inscenerà una finta scelta. Il tronista, come anticipato da 'Il Vicolo delle news' che ci riporta quanto accaduto nella registrazione del 3 gennaio scorso, si dirà pronto a scegliere, senza aspettare le puntate serali di Uomini e donne. Le prescelte però saranno entrambe, le quali al termine di tutti i bei discorsi, risponderanno 'si' al giovane milanese, smentendo così quanto sempre dichiarato. La messinscena sarà poi svelata dallo stesso tronista, il quale come vedremo ha preso in giro le due corteggiatrici ma anche il pubblico in studio che è cascato nel tranello.

Puntata del 24 gennaio U&D, la finta scelta di Lorenzo fa infuriare Claudia e Giulia

Inutile dire che dopo aver svelato la messinscena si scatenerà il caos nello studio di Maria De Filippi [VIDEO].

Claudia e Giulia non la prenderanno affatto bene. Giulia infuriata uscirà dallo studio mentre Claudia in lacrime, nonostante sia sconvolta, si siederà di nuovo nel parterre di U&D. Dalle anticipazioni sappiamo che Lorenzo andrà dalla Cavaglià per spiegare le ragioni di quanto inscenato: sta di fatto che le due corteggiatrici erano entrambe al loro posto, pronte a darsi battaglia nuovamente per conquistare il cuore di Lorenzo. La scelta, quella vera, avverrà nelle tanto attese puntate serali di Uomini e donne che, secondo i rumors, andranno in onda a partire da metà febbraio in prima serata su canale 5. Dalle indiscrezioni sappiamo che la prima ad effettuare la scelta sarà Teresa Langella, la quale si è detta pronta, nell'ultima registrazione del trono classico, ad uscire dal programma con uno dei suoi corteggiatori, Andrea o Antonio.

Non resta ora che attendere la messa in onda della puntata di Uomini e donne di oggi pomeriggio per scoprire cosa ha "combinato" Lorenzo Riccardi alle sue corteggiatrici.