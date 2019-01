Annuncio

La puntata di ieri 23 gennaio [VIDEO] dedicata al trono over di Uomini e donne ha concesso ampio spazio ad Angela Di Iorio e allo scontro, diventato ormai una costante del programma, con Tina Cipollari e Gianni Sperti. Dopo averle mostrato un video nel quale la dama esprimeva il suo interesse per gli uomini benestanti, i due opinionisti hanno riconfermato le loro accuse: a loro avviso Angela è una persona arrivista, che non cerca il vero amore ma vuole soltanto fare la bella vita.

Angela ha confermato la sua decisione di chiudere con Antonio, sebbene l'uomo avesse espresso del sincero interesse nei suoi confronti, proponendole anche una crociera insieme.

Ha, infatti, ripetuto il suo desiderio di cercare una persona divorziata o vedova (e non separata come Antonio) oltre che di qualche anno più giovane. Le sue parole hanno scatenato l'ennesima discussione in studio, spingendo la Di Iorio persino a minacciare di abbandonare il programma, anche a causa a dei toni fin troppo ironici e aggressivi usati da Tina e Gianni. E proprio sulla questione, la dama si è successivamente espressa nei social network.

Angela Di Iorio sbotta sul web

Che piaccia o no, Angela Di Iorio continua a far discutere i fan di Uomini e donne sui vari social network: in molti la difendono, ritenendola una delle poche persone sincere del programma, mentre molti altri non gradiscono la sua eccessiva aggressività, schierandosi dalla parte di Tina e Gianni nel considerarla una persona arrivista.

Proprio contro i commenti negativi espressi contro di lei su Facebook all'interno dei gruppi dedicati al dating show, la dama del trono over, ieri 23 gennaio, è intervenuta esprimendo il suo punto di vista. E le sue parole sono state pungenti: "Non capisco come possiate giudicare una persona che viene ripetutamente interrotta, offesa, derisa, da due diciamo opinionisti. Mi avete offesa, derisa e ancora state a dirmi che devo lasciare il programma. Fatevi una domanda e datevi una risposta". Parole al vetriolo, che evidenziano come la Di Iorio non viva nel migliore dei modi la situazione che si è venuta a creare nelle ultime settimane a Uomini e donne. È questo un nuovo indizio della sua decisione di abbandonare il programma [VIDEO]?

Angela Di Iorio e il malore di Romano

In risposta al commento di Angela Di Iorio su un gruppo Facebook dedicato a Uomini e donne, è nata una vera discussione tra chi continua a sostenere la dama e chi invece la vorrebbe vedere abbandonare il programma. Un'opzione, quella dell'addio, che non va affatto esclusa dopo quando accaduto nella puntata dedicata al trono over trasmessa ieri 23 gennaio su Canale 5.

In essa, infatti, la Di Iorio si è scontrata duramente con Tina Cipollari e Gianni Sperti ma ha avuto da ridire anche contro Romano, il cavaliere che in passato era entrato nel programma proprio per corteggiarla. Angela lo ha accusato di essere rimasto anche quando loro avevano chiuso la loro conoscenza e lo ha invitato ad andarsene, proprio come ha deciso di fare Antonio. La discussione è degenerata, fino a quando Romano ha chiesto di uscire dallo studio a causa di un piccolo malore.