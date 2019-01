Annuncio

Sabato 12 gennaio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne [VIDEO], il popolarissimo dating show ideato e condotto dalla regina della televisione italiana e delle reti del ''biscione'' Mediaset, Maria De Filippi.

I colpi di scena non sono mai mancati nemmeno stavolta: a questa regola non scritta di U&D [VIDEO] non si è sottratta l'ultima registrazione di qualche giorno fa. Infatti, le anticipazioni parlano di un inaspettato bacio (''piccante'') tra Teresa e Andrew, un bacio che ha fatto letteralmente infuriare Antonio: il corteggiatore della tronista napoletana ha avuto una reazione furibonda prima di abbandonare la trasmissione senza fare più rientro in studio per tutta la durata della registrazione.

Spoiler Uomini e Donne, bacio piccante tra Teresa e Andrew: Antonio scappa dallo studio

Nel dettaglio, oltre alla scelta di Andrea Cerioli, a tenere banco durante le puntate che vedremo nei prossimi giorni, è stata senza ombra di dubbio la bella corteggiatrice napoletana, Teresa Langella.

Il suo trono, prima di questa registrazione, vedeva tre corteggiatori impegnati nell'arduo compito di conquistarla. Tuttavia, la Langella ha preso la decisione di eliminare definitivamente Kevin, a causa del reciproco poco interesse e, di conseguenza, ha ristretto il campo a due soli corteggiatori, Antonio e Andrew. Proprio quest'ultimo è stato protagonista di una delle esterne più belle ed emozionanti. L'esterna si è svolta in una stanza con pareti completamente bianche in cui i due protagonisti del trono classico hanno lasciato alcune frasi. Dopo varie carezze, baci e sguardi carichi di passione, Teresa e Andrea si sono lasciati andare ad un bacio passionale, bacio che ha prodotto la reazione furibonda di Antonio, il quale ha abbandonato lo studio. Teresa, comunque, si è giustificata ammettendo l'interesse per entrambi i ragazzi, anche se al momento sembra che Andrea possa essere decisamente in vantaggio nella corsa per conquistare il cuore della napoletana.

Anticipazioni Uomini e Donne, Lorenzo chiede scusa a Claudia scrivendole un messaggio sulla sabbia

Andrea Cerioli ha fatto la sua scelta, la bella Arianna. Tuttavia, non sono mancate aspre polemiche, portate avanti soprattutto da Gianni Sperti: ''Voi eravate d'accordo, io non vi credo, Arianna ha saputo della scelta entrando in studio e non ha avuto alcuna reazione''. Per quanto riguarda gli altri troni, Lorenzo Riccardi ha chiesto scusa a Claudia per la finta scelta avvenuta nell'ultima registrazione. Le ha scritto un messaggio sulla sabbia con una sola parola: ''Scusa.'' Durante la loro esterna, i due sono stati molto vicini, poi è scoccato il bacio. La scelta per Lorenzo si fa sempre più dura perché entrambe le ragazze hanno caratteristiche giudicate interessanti dal tronista e il Riccardi non sa cosa fare. Le prossime settimane serviranno per chiarirsi gli ultimi dubbi, arrivando così pronto per la scelta.