Andrea Cerioli ha scelto Arianna Cirrincione a Uomini e donne. E’ arrivata inaspettata la decisione del tronista bolognese durante la registrazione della puntata del trono classico di sabato 12 gennaio. Tra polemiche e felicità per il 30enne emiliano, come l’ha presa l’altra pretendente, Federica Spano, e come procedono le cose tra lui e Arianna dopo la scelta? Alcuni rumors sembrano confermare che la nuova coppia si frequenta, anche se non possono pubblicare foto palesi fino a quando la puntata non sarà trasmessa, infatti la Cirrincione ha pubblicato un'immagine che parla da sola.

Federica reagisce così

Andrea Cerioli era arrivato sul trono di Uomini e Donne [VIDEO] solo a novembre insieme ad Ivan Gonzalez. Entrambi erano reduci dal programma Temptation Island e desiderosi di trovare l’anima gemella.

Per Cerioli la scelta è arrivata nel giro di poco tempo. Già durante le prime puntate era sembrato molto deciso nell’eliminare gran parte delle corteggiatrici e rimanere solo con Arianna Cirrincione e Federica Spano. Alla fine l’ha spuntata la 24enne di Genova, che con i suoi modi più pacati ha conquistato il 30enne di Bologna. La scelta è avvenuta in maniera inaspettata, Andrea non ha voluto neppure aspettare le puntate serali in villa con il party organizzato dalla Marini. Nonostante tutto Federica Spano non ha preso malissimo la sconfitta: la giovane romana ha stretto una bella amicizia con altre due corteggiatrici, Claudia Dionigi e Irene Capuano. Tutte e tre sono rimaste in giro per Roma fino a tarda notte e la Spano ha ringraziato le due nuove amiche per la bella serata. Nonostante il rammarico iniziale, insomma, la romana non è sembrata così triste per aver perso il bel Cerioli.

Prima storia di coppia per Arianna e Andrea

La neo coppia, invece, non potrà farsi vedere insieme fino a quando la puntata del trono classico di Uomini e Donne registrata sabato non sarà trasmessa in tv, cosa che dovrebbe avvenire tra un paio di settimane. Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli, quindi, non possono ancora pubblicare foto insieme sui social ma la genovese ha postato una storia in cui si vedono delle valigie e un grande cuore. Molto probabilmente quelle valigie sono di Andrea e la coppia si trova insieme anche se i volti non sono visibili. Anche Andrea Cerioli [VIDEO]ha mostrato una foto in cui lo si vede partire con le valigie, probabilmente per raggiungere la nuova fidanzata a Genova. Non resta che attendere qualche giorno per scoprire come vanno le cose tra i due.