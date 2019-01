Annuncio

Le novità non mancano nelle attuali puntate di Uomini e donne dedicate al Trono Over. Oltre al tira e molla riguardante Gemma Galgani e Rocco Fredella, nell'appuntamento odierno su Canale 5 si parlerà anche degli sviluppi degli incontri di altre dame e cavalieri. La situazione, in particolare, si farà particolarmente accesa quando Roberta parlerà dei tre uomini [VIDEO]da lei visti di recente: Riccardo, Andrea e Stefano. Sentendosi chiamata in causa, Pamela interverrà e si dirà stupita per questa uscita con Stefano di cui non era a conoscenza.

La dama credeva di essere diventata il suo interesse esclusivo, dato che di recente il cavaliere si era abbandonato anche a dei gesti romantici nei suoi confronti. La questione successivamente verrà chiarita e Roberta ammetterà di averlo visto solo per colazione, mentre lui dichiarerà il suo esclusivo interesse per Pamela.

La frequentazione con Riccardo, invece, non sembra limitata ad un solo fugace incontro, confermato anche da una recente segnalazione.

Uomini e donne anticipazioni: Roberta e Riccardo continuano a vedersi

Sono passate solo alcune settimane dall'annuncio della rottura avvenuta tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La coppia, che si era conosciuta a Uomini e donne, aveva superato la prova di Temptation Island ma successivamente aveva vissuto una nuova fase di crisi. Si era quindi lasciata e Ida aveva annunciato l'interesse di lui per un'altra donna estranea all'universo televisivo. Lui aveva però deciso di restare nel parterre del Trono Over dove aveva espresso un certo interesse nei confronti di Roberta Di Padua. Secondo quanto riportano le anticipazioni di Uomini e donne relative alla puntata di oggi 14 gennaio [VIDEO], sarà la stessa dama a confermare tale frequentazione, precisando che non si tratta di un percorso esclusivo.

Insieme a Riccardo, infatti, lei continua a vedere anche Andrea e Stefano (con gli sviluppi sopra descritti). Ma cos'è avvenuto dopo la registrazione effettuata lo scorso 4 gennaio e che Canale 5 trasmetterà questo pomeriggio? Secondo una segnalazione riportata dal sito Isa e Chia, questo rapporto non si è concluso e, al contrario, sarebbe persino diventato più intenso. La coppia, infatti, di recente sarebbe stata vista insieme sia a Bari che a Taranto, confermando un interesse abbastanza evidente.

Le dichiarazioni di Gianluca Scuotto

Davanti alle indiscrezioni relative agli incontri di Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri, molti fan di Uomini e donne si sono chiesti quale fosse stata la reazione di Gianluca Scuotto. Quest'ultimo di recente aveva pregato la dama di non buttare all'aria tutto ciò che avevano costruito insieme, arrivando persino ad inginocchiarsi davanti a lei. A quanto pare, il bel cavaliere non ha affatto gradito le recenti novità riguardanti Roberta, alla quale ha dedicato un accesso post in una sua Instagram Story.

In essa ha scritto: "Direi che per la rapidità con cui si parlava di forti sentimenti e per le cose che hanno udito le mie orecchie riguardo la tutela del figlio e la tv… Magg scansat nu fuoss! Cioè roba che Brooke le fa un baffo". Secondo qualche follower, una simile amarezza indurrebbe persino a pensare all'abbandono del programma da parte di Gianluca. Dovremo attendere la prossima registrazione dedicata al Trono Over di Uomini e donne per saperne di più.