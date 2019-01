Annuncio

Dopo ore d'attesa e ansia, finalmente si è saputo che francesco chiofalo ha superato l'intervento alla testa al quale si è sottoposto nella mattinata del 9 gennaio per la rimozione di un meningioma benigno. [VIDEO] A dare le prime informazioni sullo stato di salute del romano, è stato l'ufficio stampa dell'ospedale San Camillo, dove il ragazzo è stato operato dal dottor Alberto Delitala. I medici hanno fatto sapere che la prognosi resta riservata almeno per le prossime 24 ore, ma l'ex di Temptation Island è cosciente ed assistito dalla sua famiglia e dalla fidanzata nel reparto di terapia intensiva.

Francesco Chiofalo si è risvegliato dopo l'operazione al San Camillo

"Andrà tutto bene"- è questo l'hastag che Francesco Chiofalo ha lanciato pochi giorni prima di sottoporsi ad una lunga e delicata operazione al cervello per la rimozione di un meningioma benigno.

Poche ore fa, il sito di Fanpage è riuscito ad entrare in contatto con l'ufficio stampa dell'ospedale San Camillo, che ha potuto confermare che è andato davvero tutto bene.

L'intervento alla testa che ha subito il romano, è iniziato intorno alle 9 di questa mattina, 9 gennaio, come lui stesso aveva anticipato in alcune "Stories" che sono apparse sul suo profilo Instagram la sera prima. Il ragazzo ha voluto personalmente salutare e ringraziare [VIDEO]le tantissime persone che gli sono state accanto nei giorni precedenti all'operazione, sia fisicamente che sui social network.

Stando a quello che si legge sul web in questi minuti, Francesco avrebbe ripreso coscienza attorno alle ore 18, dopo un lunghissimo intervento nel quale il dottor Alberto Delitala ha tolto dal suo cervello una massa che avrebbe potuto causargli molti problemi in futuro.

Come da prassi, l'ospedale ha fatto sapere che Chiofalo si trova in prognosi riservata almeno per un altro giorno, ma che a fargli compagnia ci sono sia i familiari che una ragazza che pare essere la sua nuova fidanzata.

Uomini e Donne vicino a Francesco anche su Instagram

Nelle tante ore di intervento che ha subito Chiofalo, sono stati tantissimi i messaggi di sostegno che gli sono arrivati sia dalla gente comune che da persone che ha incontrato durante il suo breve percorso in televisione. La pagina Instagram di Uomini e Donne, in particolare, ci ha tenuto a dedicare un post al romano per fargli sentire vicinanza e ricordagli che "andrà tutto bene".

Anche la redattrice Raffaella Mennoia, che ha conosciuto Francesco nell'edizione di Temptation Island alla quale ha partecipato un paio d'anni fa, ha usato l'hastag che abbiamo citato prima per sostenere a distanza il giovane.

Le notizie che sono arrivare dall'ospedale San Camillo di Roma la sera del 9 gennaio, sono quelle che tutti speravano di sentire: Chiofalo ha ripreso coscienza, è circondato dai suoi cari ed ha superato brillantemente un'operazione che si prospettava difficile ed insidiosa.