Lunedì 21 gennaio ritornano le nuove puntate della longeva soap opera di Rai Tre, in ondal dal 21 ottobre 1996, 'Un Posto Al Sole' che pongono lo spettatore di fronte ad altri colpi di scena [VIDEO]. La concentrazione viene riservata intorno al personaggio di Michele Saviani che si è trovato al centro di uno scandalo mediatico in quanto ha dovuto fare i conti con il complicato rapporto con gli studenti. Il giornalista rimane sconvolto dal video pubblicato sui social che ha provocato la rabbia dell'uomo, ma ha potuto sentire il sostegno della moglie e della figlia sicure che la situazione si risolverà nel migliore dei modi.

Le anticipazioni delle puntate che vanno fino a venerdì 25 gennaio svelano che Roberto si sente male e viene portato in ospedale dove lo attende un intervento cardiaco. Filippo e Marina vivono momenti di agitazione e chiede delle spiegazioni ai chirurghi, mentre Patrizio comunica ai genitori l'intenzione di rimanere a Napoli in quanto non trova la forza di ritornare ad Alba per proseguire lo stage.

Raffaele vorrebbe che il figlio continui lo stage che rappresenta un'opportunità importante nel futuro lavorativo del ragazzo.

Michele si rende conto di avere l'appoggio da parte di Scheggia

Diego, dal canto suo è preoccupato per il fratello e decide di intervenire in modo da poter trovare una soluzione alla situazione spiacevole. Nel frattempo Michele vuole dare spazio, nel corso della sua trasmissione radiofonica, agli eventi che gli sono successi a scuola in prima persona. Il giornalista spera di poter contare sull'appoggio di Scheggia che non è d'accordo alla tematica proposta dal marito di Silvia (Luisa Amatucci), dando inizio a nuovi contrasti. Michele rischia di perdere il posto di lavoro senza poter spiegare il modo in cui si sono svolti realmente i fatti a scuola ma non gli viene data la possibilità.

Patrizio, invece, capisce di non poter rinunciare ai sogni grazie all'incontro con Rossella che trova il modo per far ragionare il figlio di Raffaele.

Giulia preoccupata per la consuocera Adele

Intanto Giulia continua a mostrare i suoi sospetti sul conto di Adele in quanto crede che la madre di Susanna (Agnese Lorenzini) stia nascondendo un segreto riguardo alle violenze subite da Manlio. La signora Poggi è dubbiosa in quanto non sa se sia il caso di parlare della situazione al figlio [VIDEO]. La donna non vuole creare apprensione intorno a Niko: Diego, invece, sente la mancanza di Beatrice che ha lasciato un posto vuoto nella vita del fratello di Patrizio.