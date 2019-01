Annuncio

La seconda stagione di "Star Trek: Discovery" sarà resa disponibile in streaming in Italia, dalla piattaforma a pagamento Netflix, a partire da venerdì 18 gennaio. Ambientato temporalmente un decennio prima della serie originale, questo spin-off di "Star Trek" descrive il viaggio nelle profondità siderali della USS Discovery alla ricerca di nuovi pianeti e di nuove forme di vita intelligente. La prima stagione ha debuttato ufficialmente il 24 settembre 2017 sulla CBS e successivamente è stata spostata su CBS All Access.

La serialità è stata accolta molto bene sia dai fan che dalla critica, tanto da convincere la casa di produzione CBS Television Studios a girare una seconda stagione comprensiva di quattordici episodi.

La seconda stagione di Star Trek: Discovery

Il primo episodio di "Star Trek: Discovery 2", dal titolo "Brothers", sarà trasmesso giovedì 17 gennaio negli Stati Uniti d'America e il giorno dopo potrà essere visto anche in Italia (così come in altri 188 paesi), in streaming su Netflix [VIDEO].

Dopo la risposta corrisposta al segnale di aiuto dell’Enterprise, la seconda stagione della serie vede l’equipaggio compattarsi con il capitano Christopher Pike per indagare sulla presenza di alcuni segnali rossi decisamente misteriosi e sull’improvvisa apparizione di un essere sconosciuto, chiamato Red Angel.

I fan della serie saranno sicuramente entusiasti di vedere un giovane Spock, ancora combattuto, molto diverso da quello della serie originale e in piena fase di evoluzione personale.

Per ragioni temporali, invece, non è prevista la presenza né del capitano Kirk, nè di altri personaggi storici della serialità classica.

Il cast della serie: attori, personaggi e guest star

Per quanto riguarda alcuni tra i personaggi principali, il giovane Spock è interpretato da Ethan Peck, la sua sorellastra Michael Burnham dall'attrice Sonequa Martin-Green, il capitano Christopher Pike da Anson Mount, la cadetta Sylvia Tilly da Mary Wiseman, la "Klingon" L’Rell da Mary Chieffo, mentre Rebecca Romijn interpreta la parte di Number One, un personaggio presente nel pilot mai mandato in onda della serie originale "Star Trek".

Nel cast completo [VIDEO] della seconda stagione di "Star Trek: Discovery", inoltre, figurano anche molti altri attori quali Anthony Rapp, Michelle Yeoh, Shazad Latif, Jason Isaacs e James Frain. Gli ideatori sono Alex Kurtzman e Bryan Fuller.