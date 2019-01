Annuncio

Annuncio

Ben ritrovati con le anticipazioni sull’appassionante soap opera di origini iberiche “Una Vita” [VIDEO]ambientata ad Acacias 38 e ideata dall’autrice Aurora Guerra. Nelle puntate che i telespettatori italiani vedranno la settimana prossima, Simon Gayarre dopo aver deciso di non tradire la moglie Adela, affronterà la sua ex amante Elvira Valverde precisandole di non avvicinarsi più a lui. La diabolica Olga Dicenta, invece sparirà nel nulla durante una festa allestita nell’abitazione della madre Ursula.

Leggi anche Spoiler Il Paradiso delle Signore fino al 25 gennaio: Riccardo non si sposa

Con il suo gesto inaspettato la sorella di Blanca verrà considerata una ladra da Diego Alday.

Una Vita: Blanca salva la madre, Arturo umilia la figlia

Negli episodi che andranno in onda [VIDEO] sulla rete ammiraglia Mediaset da domenica 27 gennaio a venerdì 1 febbraio 2019, Blanca dopo aver impedito alla sorella Olga di uccidere la madre Ursula, farà credere agli abitanti che l’ex educatrice è stata pugnalata da una delinquente con lo scopo di capire le vere intenzioni della new entry.

Advertisement

Intanto Lolita nonostante riceverà finalmente il benestare da Ramon, chiederà ad Antonito di continuare a tenere segreta la loro storia d’amore. Servante sarà deciso a dimostrare a Fabiana che è il più abile di tutti i signori di Acacias 38 nell’arte del corteggiamento. Successivamente Olga rivelerà alla sorella di essere stata abbandonata nel bosco delle dame da Ursula all’età di cinque anni, e soprattutto preciserà di essere stata cresciuta dal patrigno Tomas che ha reso la sua vita un vero e proprio inferno. Blanca dopo aver ascoltato le parole della parente, chiederà a Diego di ospitarla. Elvira dopo essere stata lasciata da Simon, farà una scenata di gelosia nella sartoria di Susana, generando scandalo, dato che i compaesani verranno a conoscenza che lei e l’ex maggiordomo hanno avuto una tresca.

Advertisement

I migliori video del giorno

La Dicenta si difenderà, dicendo a Blanca di essersi disfatta di Olga perché era indemoniata. Il colonnello Arturo umilierà la figlia per aver intrapreso una relazione clandestina con il Gayarre. Maria Luisa inviterà il fratello a lavorare all’estero per farlo allontanare da Lolita.

Olga fa perdere le sue tracce, Diego si scaglia contro Ursula

Nel frattempo Samuel regalerà un gioiello a Blanca, mentre tutte le domestiche si rifiuteranno su ordine di Ursula di aiutare Carmen nei preparativi dell’omaggio di Jaime Alday. Susana inizierà a sospettare che Rosina non sia in stato interessante, dopo aver notato che la donna perde peso. La Valverde deciderà di far soffrire Simon, per aver deciso di rimanere al fianco della moglie Adela. Olga farà perdere le sue tracce, invece le cameriera della soffitta apprenderanno che la madre di Leonor è incinta. Antonito rimarrà senza parole quando suo padre gli dirà di non aver mai pensato di farlo lavorare per lui. Servante farà delle avance alla domestica Juana, per far vedere a Fabiana di essere un ottimo seduttore.

Diego chiederà a Blanca di lasciare suo fratello e la casa di Ursula: dopo aver discusso la sorella di Olga avrà uno svenimento. Simon affronterà Elvira dicendole di non intromettersi più nella sua vita, invece Samuel si prenderà cura di Blanca. Leonor sospetterà che la primogenita della Dicenta sia in dolce attesa. Maria Luisa chiederà a Lolita di lasciare suo fratello: la domestica non si adeguerà alla volontà della fidanzata del Ferrero, dichiarando il suo amore ad Antonito in pubblico. Ursula chiederà a Carmen di voler sapere dove si trova il cadavere di Merino. Diego affronterà Ursula durante l’omaggio di Jaime: purtroppo durante questa circostanza ci sarà un altro problema, perché scomparirà nel nulla un oggetto prezioso della Marchesa di Urrutia. Il fratello di Samuel sospetterà che la colpevole del furto sia Olga. Elvira annuncerà al padre e Maria Luisa di aver deciso di mettere un punto definitivo alla sua storia con Simon. Intanto quest’ultimo prometterà alla moglie di rispettarla. Blanca dopo aver pensato di poter essere incinta, confesserà a Leonor di non sapere chi potrebbe essere il padre della creatura tra Samuel e Diego. Infine Rosina proprio quando sarà sul punto di annunciare la sua gravidanza, ci sarà un imprevisto.