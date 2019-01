Annuncio

Annuncio

Tempi duri per Hope Logan, nelle puntate americane di Beautiful, dopo la perdita della figlia, avvenuta per il distacco della placenta. Come noto, questa è la versione dei fatti ufficiale, data dal dottor Reese Buckingham che ha assistito al parto. Ma tale storyline potrebbe riservare numerose sorprese, considerando che molte cose non convincono nel parto avvenuto nell'isola di Catalina. Non solo: a distanza di pochi giorni dal decesso, una neonata è stata presentata a Taylor proprio da Reese [VIDEO], nella speranza che la piccola venga adottata da Steffy.

Leggi anche Una Vita: cinque avvenimenti imperdibili nelle puntate di fine gennaio

Si tratta proprio di Beth Spencer? In attesa di scoprire quale direzione riserverà questa storyline, la vita di Hope sarà sconvolta dal dramma che potrebbe avere delle ripercussioni anche nel matrimonio con Liam.

Advertisement

Le anticipazioni di Beautiful delle puntate americane confermano, infatti, che la figlia di Brooke non riuscirà a superare il lutto, finendo per scontrarsi con Liam e per litigare anche con Sally. Solo una persona sembrerà darle una boccata di ossigeno in questo difficile momento.

Beautiful anticipazioni: Hope ai ferri corti con Liam

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Beautiful in arrivo dagli Stati Uniti, Hope apparirà inconsolabile dopo la perdita di Beth. La prima a rendersene conto sarà Sally che si presenterà dalla collega con un regalo, convinta che esso sarebbe risultato gradito. Si tratterà di un cagnolino, il quale purtroppo verrà rispedito al mittente. La figlia di Brooke accuserà la Spectra di voler sostituire la neonata morta con un animale e inveirà contro di lei, facendosi calmare solo dall'intervento di Wyatt, ma le cose non andranno meglio anche con Liam.

Advertisement

I migliori video del giorno

Essendo a sua volta molto turbato per il lutto, quest'ultimo passerà molto tempo in compagnia di Kelly, l'unica persona in grado di fargli ritrovare il sorriso. E proprio tali ore lontane da casa diventeranno oggetto di nuova discussione tra i coniugi Spencer: Hope accuserà il marito di non provare la stessa disperazione, dato che lui può comunque contare sulla gioia che gli fa provare l'altra figlia. La situazione sarà destinata a degenerare? Sebbene gli spoiler ufficiali al momento lascino solo intravedere ad un periodo di crisi affrontato dalla coppia [VIDEO], la probabile depressione che coinvolgerà la Logan potrebbe presto degenerare finendo per spingere nuovamente Liam tra le braccia di Steffy.

Trame americane Beautiful: Hope ritrova l'amicizia di Wyatt

Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate americane segnalano che Hope faticherà a farsi risollevare il morale da amici e parenti anche se ci sarà una persona che a sorpresa la farà stare meglio. Si tratta di Wyatt, che in passato ha condiviso con l'ex moglie la perdita del bambino che aspettavano, e che in questo momento rappresenterà per Hope una boccata d'aria fresca.

Con lui potrà parlare della propria disperazione, trovando la spalla su cui piangere. Il tutto avverrà mentre Sally penserà all'opportunità di riaprire la sua casa di moda, realizzando così quel sogno rimasto in sospeso a causa di Bill Spencer. Tali indizi inducono a pensare ad un possibile ritorno di fiamma tra Hope e Wyatt che potrebbe, a sua volta, essere favorito dall'allontanamento della Spectra dalla Forrester Creations.