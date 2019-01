Annuncio

Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata agli ascolti televisivi. La giornata di ieri, sabato 12 gennaio, è stata caratterizzata in prime time dal ritorno di 'C'è posta per te', il fortunato people show del sabato sera di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi. Su Raiuno, invece, è andata in onda la partita di Coppa Italia della Juventus che ha sfidato il Bologna, mentre Raidue ha replicato il film 'Il principe libero' dedicato alla storia di Fabrizio De Andrè. [VIDEO]

Debutto record nel 2019 per C'è posta per te che sfiora il 30% e straccia la Juventus su Raiuno

Ad avere la meglio nella prima serata di ieri 12 gennaio è stata la puntata d'esordio di 'C'è posta per te' con Maria De Filippi. Il people show, infatti, ha registrato un ascolto medio che ha sfiorato la soglia dei 6 milioni di spettatori, pari ad uno share medio del 29.80% con picchi durante la messa in onda di oltre 6 milioni e mezzo e più del 35% di share.

Un risultato a dir poco incredibile per la trasmissione di Maria De Filippi, che quest'anno ha battuto tutti i record al debutto, registrando il miglior dato di sempre a partire dal 2002, con quasi sei milioni di Italiani incollati al televisore per seguire le varie storie del people show.

La De Filippi, quindi, non teme neppure la messa in onda del calcio in prime time su Raiuno, dato che la partita Bologna-Juventus, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2018-2019, ha registrato un ascolto decisamente più basso. Nel dettaglio, infatti, il match è stato seguito in prime time da una media di 4.2 milioni di spettatori ottenendo il 17.80% di share.

E dalla prossima settimana, la sfida si preannuncia particolarmente dura per Amadeus che porterà in onda su Raiuno la seconda edizione di 'Ora o mai più', il quale avrà il compito di arginare lo strapotere del sabato sera della De Filippi.

Buoni ascolti per Italia Sì con Marco Liorni

Su Raidue, invece, la replica della fiction 'Il principe libero' dedicato a De Andrè, ha segnato un ascolto netto di circa 1.4 milioni di spettatori con il 7.20% di share.

Buon ascolto ieri 12 gennaio anche per la prima puntata [VIDEO] del nuovo anno de 'Le parole della settimana' di Massimo Gramellini in onda su Raitre, seguito da una media di 1.8 milioni di spettatori.

In daytime, invece, ottimi ascolti per 'Italia Sì' di Marco Liorni, che nel complesso registra un seguito di oltre 2.1 milioni di spettatori con il 14.07%. Su Canale 5, invece, 'Verissimo' ha conquistato l'attenzione di 2.4 milioni di spettatori con il 17% di share.