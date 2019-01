Annuncio

Gli intrighi nella soap opera Beautiful continuano senza sosta. Hope tradisce il patto stipulato con Steffy, secondo il quale si sarebbe fatta da parte tra lei e suo marito, e convince Liam a lasciare sua moglie. La Logan ha trascorso la notte con lui e gli ha confessato tutto il suo amore e Liam le è sempre più grato. Nel frattempo, dopo la scarcerazione di Ridge, il detective Sanchez prosegue le sue indagini per scoprire chi possa essere stato il colpevole del tentato omicidio di Bill Spencer.

Spoiler 19 gennaio: Hope spinge Liam a lasciare Steffy e tornare ufficialmente con lei

Domani, sabato 19 gennaio, andrà in onda un'altra puntata della soap opera americana Beautiful. Secondo le anticipazioni, pare che Hope e Liam siano sempre più vicini.

Lo Spencer junior, infatti, dopo il colpo alla testa e le conseguenti allucinazioni in merito alla notte del tentato omicidio, si è legato ancor di più ad Hope, la quale non lo ha lasciato da solo un attimo.

Nonostante, proprio qualche puntata fa, abbia promesso a Steffy di farsi da parte, conquistandosi così la sua fiducia, la Logan tradisce la sua sorellastra e sollecita Liam a lasciare sua moglie e tornare finalmente insieme a lei.

Le intenzioni di Hope erano, in effetti, ben chiare dal principio. Nonostante i tentativi di mostrarsi a tutti i costi disinteressata nei confronti di Liam, la figlia di Brooke non è stata in grado di portare a termine la sua promessa. Vedendo Liam completamente straziato dai sensi di colpa, la ragazza non ha potuto fare a meno di stargli accanto e di consolarlo confessandogli tutto il suo amore. I due hanno trascorso la notte insieme, la stessa notte che ha sancito il ritorno in famiglia di Ridge [VIDEO]. Gli unici due assenti erano, infatti, solo i due ragazzi.

Proseguono le indagini sull'attentato a Bill Spencer: Quinn interrogata

Tra i due è scattata la passione e, nella puntata di domani 19 gennaio, vedremo Hope sempre più convinta e persuasivo nei confronti del suo grande amore.

Steffy, dal canto suo, inizia a sospettare che tra i due possa essere nato qualcosa [VIDEO]. La Forrester, infatti, smette di fidarsi di Hope ed inizia ad indagare per scoprire la verità. Liam lascerà davvero sua moglie nonostante aspetti una bambina da lui?

Sull'altro versante, intanto, continuano le ricerche del vero colpevole dell'attentato a Bill Spencer. Il detective procede ad interrogare altri possibili indiziati tra cui Quinn la quale, però, si dichiara assolutamente innocente.