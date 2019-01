Annuncio

Le anticipazioni della soap ‘Beautiful’ delle puntate in onda da domenica 13 gennaio a sabato 19 gennaio svelano che Liam farà una clamorosa confessione. Il giovane, obnubilato dai ricordi e dal flashback conseguenti l'incidente in macchina, darà una svolta decisiva al giallo che ha coinvolto Bill. Eric e Quinn si troveranno ad affrontare una nuova tragedia familiare, dopo che Ridge verrà scarcerato. Nel frattempo Steffy, consapevole che Hope sia ancora innamorata di Liam, non potrà fare altro che arrendersi all'evidenza, avvicinandosi pericolosamente a Bill.

Beautiful: la confessione di Liam

Venerdì 11 gennaio la puntata di Beautiful [VIDEO] si è conclusa con un Liam disperato, in quanto ha ricordato (o almeno questo è quanto crede di aver fatto) di aver sparato a Bill.

Quinn ed Eric hanno spiegato la situazione al Detective Sanchez, certi che Ridge sia completamente estraneo al tentato omicidio. Negli episodi della soap in onda la prossima settimana su Canale 5, Liam si precipiterà dal padre, confessandogli di essere stato lui a sparargli. Davanti a questa rivelazione, lo Spencer chiamerà la Polizia e ritratterà tutto, scagionando Ridge. A stare vicino a Liam sarà Hope che, preoccupata, si recherà in ospedale per accertarsi della salute dell'ex fiamma. La Logan verrà a sapere quanto accaduto e addosserà parte della colpa a Bill, reo di aver innescato una spirale di odio troppo difficile da tenere a bada. Le indagini di Sachez proseguono, in quanto lo Spencer non riesce proprio a ricordare chi gli abbia sparato, nonostante la confessione di suo figlio.

Ridge esce dal carcere: le anticipazioni di 'Beautiful'

Ridge Forrester attende trepidante in cella il suo destino, furioso per essere stato incastrato dal suo rivale.

Finalmente Sanchez lo raggiunge dandogli la bella notizia: in assenza di prove e conseguentemente la confessione di Liam, ora è un uomo libero. Immensa la gioia dell'uomo [VIDEO], che potrà così riabbracciare la sua famiglia e tornare al lavoro. Nel frattempo Hope confessa il suo amore a Liam, passando sempre più tempo con lui. Tutto ciò non sfuggirà agli occhi attenti di Steffy, che inizierà a tramare contro la figlia di Logan. Le puntate di Beautiful dal 13 al 19 gennaio su Canale 5 si chiuderanno con Bill deciso a fare luce sul suo attentatore, che scopriremo essere completamente estraneo alla lista dei sospettati stilata dal detective Sanchez...