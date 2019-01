Annuncio

La fiction targata Lux Video con protagonista Suor Angela (Elena Sofia Ricci) ha superato le aspettative; la quinta stagione ha tenuto incollati al piccolo schermo 6,1 milioni di telespettatori con uno share quasi pari al 27%. Che Dio ci aiuti 5 si conferma, con grandissimo successo, una fiction leader dei corridoi di Viale Mazzini.

Quando andrà in onda la terza puntata

La terza puntata della quinta stagione andrà in onda giovedì 24 gennaio 2019 su Rai 1 alle 21:20, subito dopo l'appuntamento con I Soliti Ignoti condotto da Amadeus.

Gli equilibri, all'interno del convento, inizieranno ad essere tesi soprattutto dopo la riapertura dell'Angolo Divino. La fiction continua, nel corso degli anni, a trattare temi attuali quali il femminicidio e l'abbandono dei minori, il tutto in una veste riflessiva e in maniera leggera.

Episodio 5: 'Basta un click'

Il primo episodio della terza puntata vedrà come protagonista Maria, nonchè nipote di Suor Costanza, alla prese con la ricerca dell'uomo ideale. Maria dovrà però fare i conti con le vecchie storie, sarà proprio Suor Angela ad invitare la nuova arrivata nel convento di Fabriano a denunciare l'ex compagno per le ripetute minacce di morte. La Suora chiederà aiuto al povero Nico, l'aiuto offerto potrebbe però trasformasi in altro. Nel frattempo Valentina è fuori pericolo ma comunque stravolta dall'incidente che le stava per costare la vita. Grazie all'amicizia di Azzurra, le due possono affrontare insieme i traumi che le hanno cambiate nell'ultimo anno. Valentina è intenzionata a farsi autonomamente giustizia [VIDEO] mettendosi nuovamente nei guai.

Episodio 6: 'Tu chiamale se vuoi, fissazioni'

Nel sesto episodio, la sensibilità e l'esperienza di Suor Angela aiuteranno Ginevra a togliersi da un'imbarazzante situazione nata tra i banchi di scuola.

Nico si dichiarerà a Maria, chiedendole una relazione esclusiva, nessuno dovrà più guardarsi intorno e giurare fedeltà. Riuscirà Maria a dimenticare il suo ex e lasciarsi andare con Nicodemo? Nel frattempo, Azzurra è sempre più intenzionata a sbarazzarsi del convento e a scappare via. Fabriano le ricorda troppo Guido e il loro piccolo [VIDEO], il suo scopo è proprio quello di vendere il convento ed eliminare gli ultimi ricordi che la vedevano felice.

Suor Costanza nasconde un segreto

Suor Costanza riuscirà finalmente a prevalere su Suor Angela. La madre superiora scoprirà infatti che la madre delle gemelline non è morta, bensì è emigrata in America per coronare il sogno di diventare un'attrice. Le sorelline, Silvia e Daniela, lo sanno bene. Ma perché hanno puntato proprio Gabriele? Non sarà mica il fratello?