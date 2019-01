Annuncio

Sono passati mesi da quando si è saputo delle bugie raccontate da Sara Affi Fella. Ricordiamo, a chi non lo sapesse, che la ragazza di Venafro diceva di essere single ma, in realtà, quando era seduta sul trono di Uomini e donne, vedeva ancora Nicola Panico. Sara Affi Fella, dunque, era fidanzata a tutti gli effetti. Una verità scomoda portata a galla proprio da Panico, deluso dopo aver saputo che Sara intanto frequentava anche il calciatore del Torino Parigini. Le bugie di Sara [VIDEO] hanno lasciato senza parole anche la sua ex amica Valeria Bigella che è tornata a parlare dell’argomento.

Valeria Bigella ancora dispiaciuta per la fine dell'amicizia con Sara Affi Fella

A Uomini e Donne Magazine, Valeria Bigella ha raccontato di essere ancora molto dispiaciuta per tutto quello che è successo a Sara.

‘Per me è stata una persona importante, le ho voluto realmente bene e ancora gliene voglio nel profondo del mio cuore. Per me è stata come una sorella minore’, queste le parole della Bigella che ha spiegato di aver interrotto l’amicizia con la Affi Fella [VIDEO] per delle cose che ha fatto a lei. Più che essere delusa dalle bugie raccontate agli altri, infatti, Valeria si è detta dispiaciuta per alcuni comportamenti di Sara nei suoi confronti. Infine, la Bigella ha dichiarato di sperare che almeno le scuse, fatte da Sara su Chi, siano state sincere.

La storia d'amore con Davide Petrucci

Valeria Bigella al settimanale ha anche raccontato della sua vita privata. Da un po’ di tempo fa coppia fissa con Davide Petrucci, calciatore della squadra turca del Çaykur Rizespor. . I due si sono conosciuti all’aeroporto di Ibiza, e una volta tornati, hanno preso solo un caffè a Roma, per poi non vedersi per due mesi.

La stessa Valeria ha ammesso che, dopo la fine della storia con Alessio Bruno, durata 6 anni, ha dovuto riprendersi. Soltanto dopo l’estate, i due hanno cominciato a frequentarsi assiduamente.

Nell’intervista Valeria Bigella ha anche confessato di essere stata vittima di attacchi sul suo aspetto fisico. Sui social, infatti, dopo che lei ha preso nove chili, è stata molto criticata: ‘Non giudicherei mai una ragazza solo perché il suo aspetto fisico è cambiato in bene o in male’. Insomma la Bigella non ha passato un periodo facile, ma sembra che ora proceda tutto per il meglio, visto che presto lancerà anche la sua prima linea di costumi da bagno. Insomma non ci resta che augurare a Valeria di riuscire a realizzare tutti i suoi progetti!