Si è inginocchiato nello studio di Uomini e donne per far cambiare idea a Roberta Di Padua [VIDEO]. Dopo quell’inaspettato gesto la partecipazione al trono over di Gianluca Scuotto è stata sospesa. Ad annunciarlo lo stesso attore campano in un’intervista rilasciata a Fanpage che ha precisato che la puntata andata in onda nei giorni scorsi era stata registrata a dicembre e che nel frattempo diverse cose sono cambiate. “Non mi è stato rinnovato l’invito da parte della redazione” - ha chiosato il cavaliere che ha spiegato che la Di Padua ha iniziato una frequentazione con Riccardo Guarnieri, ex fidanzato di Ida Platano con la quale ha partecipato a Temptation Island la scorsa estate.

'Dopo essermi inginocchiato ho pianto dietro le quinte'

Gianluca Scuotto ha diviso i seguaci del trono over di Uomini e Donne [VIDEO] per la sua tormentata relazione con Roberta Di Padua.

Il rapporto è stato caratterizzato da continui alti e bassi fino a quando la dama ha deciso di frequentare altri corteggiatori. Dopo aver iniziato la conoscenza con Sebastiano la ciociara ha deciso di chiudere qualsiasi discorso con l’attore affermando di essere rimasta deluso dal suo comportamento. Il cavaliere ha tentato invano di far cambiare idea alla Di Padua arrivando ad inginocchiarsi davanti a lei. Un gesto plateale che è stato molto criticato sui social. Scuotto ha prontamente replicato a chi l’ha accusato di aver fatto una ‘commedia’. “In quel momento ho provato un’emozione vera. Non mi aspettavo la chiusura da parte di Roberta”.

Il quarantaquattrenne ha dichiarato di aver pianto a lungo dietro le quinte e di aver sbagliato a non lasciare la trasmissione con la dama di Cassino quando si è reso conto che provava un sentimento importante nei suoi confronti.

Riccardo Guarnieri corteggia la Di Padua

Il napoletano non dispera di poter tornare a Uomini e Donne per poter ricomporre il suo rapporto con la Di Padua. “Probabilmente mi hanno congelato perché mi hanno visto troppo preso da Roberta”. Dall’altra parte la dama ha iniziato la frequentazione con Riccardo Guarnieri con il quale è stata avvistata due volte in Puglia. “E’ tornato in trasmissione dopo aver lasciato Ida ed ha iniziato a frequentarla”. L’attore ha manifestato il suo scetticismo in relazione al rapporto tra la dama e il Guarnieri.

“Fino a poco tempo fa affermava di essere perdutamente innamorato di un’altra donna”. Gianluca ha ribadito di non avere nessuna intenzione di mollare e che farà di tutto per recuperare il rapporto con Roberta. Inoltre il cavaliere ha manifestato una certa simpatia per la Platano: "Mi ha colpito molto".