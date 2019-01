Annuncio

Le anticipazioni di Beautiful di lunedì 14 e martedì 15 gennaio svelano che Liam andrà in ospedale da suo padre Bill e gli confesserà di avergli sparato. Lo Spencer, allora, manifesterà la volontà di denunciarlo. In quel momento arriverà il detective Sanchez il quale vorrà interrogare nuovamente Bill.

Beautiful anticipazioni lunedì 14 gennaio: la confessione di Liam al padre Bill

Liam è molto confuso; dopo aver subito un piccolo incidente alla testa, [VIDEO] ha iniziato ad avere degli strani flash in merito alla sera del tentato omicidio.

Il ragazzo ricorda di aver assistito alla proposta di matrimonio di Bill a sua moglie Steffy, di aver seguito il padre sino alla sua abitazione, di essersi introdotto in casa sua e di aver perso il controllo sparandogli alle spalle.

Nonostante i ricordi siano alquanto confusi e colmi di imprecisioni, il ragazzo viene preso dallo sconforto. Hope prova a dissuaderlo confessandogli i reali sentimenti nutriti nei suoi confronti [VIDEO]. Liam, però, è colmo di sensi di colpa e deciderà di raggiungere il padre in ospedale per raccontargli tutta la verità.

Nella puntata di lunedì 14 gennaio, infatti, vedremo Liam e Hope diretti all'ospedale da Bill, che nel frattempo è ancora in convalescenza. I tre avranno una conversazione durante la quale emergerà la dura verità. Liam confesserà a suo padre di avergli sparato, l'uomo rimarrà sconvolto e manifesterà la volontà di denunciarlo. La puntata si concluderà così.

Spoiler martedì 15 gennaio: Hope si mette in mezzo e prova a difendere Liam

Nell'episodio di martedì 15 gennaio, assisteremo al prosieguo di quanto accaduto in ospedale.

Dopo che Liam avrà confessato al padre di essere stato lui il colpevole, quest'ultimo deciderà di denunciarlo. Ancora una volta, però, Hope cercherà di mettersi in mezzo per difendere lo Spencer junior. La ragazza, infatti, accuserà Bill di avere una grossa parte delle colpe di tutto quello che potrebbe essere accaduto.

Mentre i tre discutono, all'ospedale giungerà il detective Sanchez, il quale si sta occupando del caso. L'uomo è intenzionato a interrogare nuovamente Bill per avere maggiore chiarezza in merito alla dinamica del tentato omicidio. Sanchez, infatti, non è affatto convinto che sia stato davvero Ridge Forrester a premere il grilletto. Cosa deciderà di fare, dunque, Bill? Svelerà al detective ciò che gli ha appena confidato suo figlio Liam oppure no? Si scoprirà nelle puntate successive.