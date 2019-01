Annuncio

Annuncio

Una nuova puntata di C'è Posta per te ci attende sabato 2 febbraio 2019 in prima serata su canale 5, dove assisteremo ancora una volta al racconto di storie di gente comune che chiama la trasmissione di Maria De Filippi per chiedere aiuto. Pronti a regalare un sorriso ad un loro fan nella quarta puntata, la coppia Wanda Nara e Mauro Icardi e l'attore romano Claudio Amendola. Grande successo anche in questa stagione per il people show di Maria De Filippi che si è confermato, settimana dopo settimana, come il programma leader del sabato sera [VIDEO], sbaragliando la concorrenza delle altre reti.

Spoiler quarta puntata del 2 febbraio: ospiti la coppia Mauro Icardi e Wanda Nara

E' la stessa Wanda Nara attraverso il suo profilo Instagram ad annunciare l'ospitata a C'è Posta per Te del prossimo 2 febbraio, insieme al marito Mauro Icardi.

Advertisement

Tutti pronti a seguire la coppia che entrerà nello studio di Maria De Filippi per regalare una gioia al destinatario della posta. Wanda, che vediamo in tv come opinionista di 'Tiki Taka' con Pierluigi Pardo, è anche procuratrice del marito e per tale motivo è sempre al centro delle polemiche per la questione del rinnovo del contratto di Icardi con la squadra dell'Inter. Tutti pronti e liberi da impegni il prossimo sabato per seguire la coppia nella quarta puntata di C'è Posta per Te e scoprire la storia in cui saranno protagonisti.

C'è Posta per Te, 4^ puntata: anche Claudio Amendola ospite della De Filippi

Oltre a Mauro Icardi e Wanda Nara, stando alle anticipazioni fornite dalla pagina ufficiale di C'è Posta per Te, nella quarta puntata vedremo ospite anche Claudio Amendola, l'attore romano de 'I Cesaroni' non nuovo al salotto di Maria De Filippi.

Advertisement

I migliori video del giorno

Molto amato dal pubblico, l'attore verrà accolto nello studio da scroscianti applausi, pronto a regalare un sorriso a qualche fan. Emozioni, commozione ma anche divertimento [VIDEO], sono gli ingredienti del people show di Maria De Filippi che ogni settimana fa registrare un vero e proprio boom di ascolti, confermandosi il programma più visto del sabato sera. Anche nella scorsa puntata Maria De Filippi ha sbaragliato la concorrenza di Rai 1, battendo il Talent di Amadeus 'Ora o mai più' e tenendo incollati al televisore più di 5 milioni di telespettatori.

Attendiamo ora la quarta puntata di C'è Posta per Te sabato 2 febbraio a partire dalle 21,20 su canale 5, per seguire ed appassionarci a nuove storie raccontate con maestria dalla conduttrice.