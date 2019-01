Advertisement

Belen Rodriguez ha cominciato il 2019 al caldo, lasciando a casa il freddo e la nebbia di Milano. La showgirl, infatti, ha deciso di trasferirsi per circa due settimane in Sudamerica, dividendosi tra l'amata Argentina e l'Uruguay. Nella sua nuova vita da single, dopo la rottura estiva con Andrea Iannone, Belen non è partita con i propri familiari o con i soliti amici del capoluogo lombardo. Al suo fianco, questa volta, ci sono amici di lunga data quali le modelle Milca Gili e Silvina Luna, il rugbista Martin Castrogiovanni (con il quale ha condiviso la conduzione di Tu sì que vales) e Lucas Langelotti.

Come spesso accade durante i suoi viaggi, la Rodriguez ha postato numerose foto su Instagram nelle quali ha immortalato il suo fisico mozzafiato e i suoi bellissimi costumi. Ma da esse non scopriamo comunque ulteriori dettagli sulla sua situazione sentimentale con l'avvicinamento ad uno sportivo, vecchia conoscenza degli appassionati di calcio: Ezequiel "Pocho" Lavezzi.

L'indiscrezione di Chi: Belen in vacanza con Lavezzi

Dopo la rottura con Andrea Iannone, si è parlato di nuovi possibili flirt di Belen Rodriguez: dal ritorno di fiamma con il pilota, al clamoroso avvicinamento a Stefano De Martino per non parlare delle voci riguardanti la storia d'amore con il cestista Bruno Cerello.

Le sue recenti vacanze in Sudamerica potrebbero però essere galeotte per il flirt con il calciatore Ezequeil Lavezzi [VIDEO]. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi nel numero in edicola oggi 9 gennaio, il gruppo formato da Belen e dagli altri compagni di viaggio avrebbe incontrato quello del "Pocho" durante le vacanze. Si sarebbe trattato di un caso, ma da qual momento i due gruppi si sarebbero fusi diventando inseparabili. Ciò avrebbe portato a rinsaldare la vecchia amicizia tra la Rodriguez e Lavezzi che si erano già conosciuti qualche anno fa quando lui era il bomber del Napoli. All'epoca però entrambi erano impegnati sentimentalmente mentre oggi l'interesse potrebbe portare alla nascita di una nuova relazione. Solo il tempo darà i suoi responsi ma, considerando che il tabloid diretto da Alfonso Signorini è sempre ben informato quando si parla di Belen, tale ipotesi non è affatto da escludere.

Il Natale difficile e poi le vacanze

Non è stato un anno facile quello che attraversato Belen Rodriguez: la rottura con Andrea Iannone è stata difficile da superare e nei giorni precedenti al Natale lei e la sua famiglia hanno dovuto fare i conti con il colpo di testa del padre Gustavo, costretto al ricovero in ospedale. Lo stesso Alfonso Signorini aveva annunciato che Belen e i suoi fratelli avevano trascorso un brutto Natale [VIDEO], anche se stando alle ultime notizie le settimane successive potrebbero essere andate molto meglio. Spensierata e sorridente, la bella argentina appare davvero a suo agio nei luoghi cari del'Argentina e successivamente dell'Uruguay. E chissà che proprio questa ritrovata serenità non le abbia permesso anche di ritrovare l'amore nel "Pocho" Lavezzi.