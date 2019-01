Annuncio

Torna Un posto al sole con le anticipazioni delle puntate da lunedì 21 a venerdì 25 gennaio su Rai 3. La settimana si è chiusa con in malore di Roberto Ferri, che lo ha colpito all'improvviso mentre usciva dai Cantieri Flegrei, scosso per aver scoperto il rientro di Alberto Palladini. Non dimentichiamo poi Rossella, disperata per la fine della storia con Patrizio e per essersi illusa di aver conquistato il cuore di Diego. Il Giordano infatti le ha spezzato il cuore dicendole di essere ancora innamorata di Beatrice.

Nelle puntate di UPAS dal 21 al 25 gennaio, si partirà proprio da queste due intricate storyline: Roberto verrà portato d'urgenza in ospedale, dove lotterà tra la vita e la morte mentre Diego si renderà conto di provare una forte nostalgia per Beatrice.

Un Posto al Sole trame dal 20 al 25 gennaio: Roberto tra la vita e la morte

Le puntate di UPAS della settimana [VIDEO] si aprono con Roberto, soccorso da Alberto e portato d'urgenza in ospedale. Qui verrà operato d'urgenza al cuore e la sua vita sarà nelle mani dei medici. In sala d'attesa, Marina e Filippo fremono, sperando che Ferri si riprenda. Nel frattempo, Raffaele non riesce a convincere Patrizio a riprendere lo stage ad Alba. A prendere in mano la situazione sarà Diego, che tenta di dare supporto al fratello, ancora all'oscuro del bacio che c'è stato tra di lui e Rossella. Michele invece si fa coraggio e tenta il tutto e per tutto per denunciare i tanti episodi di bullismo, l'ultimo dei quali lo ha visto protagonista a scuola. Il giornalista cercherà l'appoggio di Scheggia, che sembra però non voler collaborare.

Nel momento della diretta però, qualcosa lo costringerà a prendere una decisione inaspettata.

Anticipazioni puntate Un Posto al Sole: Rossella e Patrizio al capolinea

Rossella, con la morte nel cuore, prende coraggio e affronta Patrizio. Dopo aver scoperto la verità, il ragazzo è talmente deluso da lei da reagire con una forza non prevista [VIDEO]: pensando al suo futuro, non vorrà assolutamente rinunciare al sogno di diventare chef. Diego inizia ad avvertire la mancanza di Beatrice, ma non sa come affrontare la cosa. Intanto Giulia è ormai certa che Adele subisca violenza da Manlio, ma non sa come comportarsi con Niko e Susanna. Infine, le anticipazioni delle puntate di Un Posto al Sole dal 21 al 25 gennaio su Rai 3, vedono il ritorno di Franco in palestra. Volendo dare una svolta alla sua vita, Diego chiederà al Boschi di essere assunto.