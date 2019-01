Annuncio

Torna sabato 26 gennaio 2019 una nuova puntata di C'è Posta per te, il people show di Maria De Filippi che nelle prime due puntate ha fatto registrare un vero e proprio record di ascolti [VIDEO] sfiorando nella puntata di esordio i sei milioni di spettatori. Grande successo per il programma di punta di Mediaset che anche in questa stagione propone storie di gente comune capaci di emozionare il pubblico a casa e che ogni puntata ne decreta il successo. Stando alle anticipazioni sappiamo che nella terza puntata di sabato e che vedremo in onda a partire dalle 21,20 su canale 5, tra gli ospiti d'eccezione sono attesi Gerry Scotti e gli attori Marco Bocci e Giulia Michelini.

C'è Posta per Te, Gerry Scotti ospite d'eccezione nella terza puntata

Ospite atteso alla corte di Maria De Filippi il presentatore amatissimo Gerry Scotti, pronto a regalare un sorriso a qualche suo fan.

Il conduttore è in video in queste ultime settimane con 'Chi vuol essere milionario', il quiz televisivo riproposto in questo 2019 dalle reti Mediaset. Pronti dunque con i fazzoletti sabato 26 gennaio per emozionarci insieme al conduttore che, come ricordiamo, spesso e volentieri nelle passate ospitate a C'è Posta per Te [VIDEO], si è lasciato andare alla commozione. Le storie raccontate da Maria De Filippi infatti, coinvolgono non solo il pubblico da casa, ma anche i personaggi illustri ospiti delle varie puntate.

Anticipazioni del 26 gennaio, Marco Bocci e Giulia Michelini a C'è Posta per Te

Una nuova puntata del people show di Maria De Filippi ricca di ospiti illustri ci attende anche sabato prossimo dove, come ci rivelano le anticipazioni sul sito ''DavideMaggio.it'', saranno ospiti anche Marco Bocci e Giulia Michelini, la coppia di attori che con 'Squadra antimafia' ha appassionato tutto il pubblico.

Bocci non è nuovo al salotto di 'Queen Mary' ed è stato spesso ospite negli anni scorsi per la gioia del pubblico femminile. Per lui l'anno passato non è stato facile a causa di un serio problema di salute ora risolto, e questo 2019 potrebbe essere un anno di svolta grazie anche al progetto a cui sta lavorando con la moglie Laura Chiatti e che riguarda un nuovo film in cui l'attore vestirà i panni di regista.

Dopo le emozioni di sabato scorso con la nota vicenda di Denise e Deborah che, come siamo venuti a sapere, ha avuto un lieto fine, siamo pronti a gustarci una nuova puntata di C'è Posta per Te, dove Maria de Filippi è pronta a raccontare con maestria storie di gente comune che chiede aiuto alla redazione del people show anche solo per ritrovare e ricongiungersi ad una persona cara.

Appuntamento con la terza puntata dunque, sabato 26 gennaio a partire dalle 21,20 su canale 5.