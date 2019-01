Annuncio

Hanno deciso di concedere una chance al padre che si era allontanato da loro quando erano solo dei bambini. Salvatore e Michele Fragale hanno conquistato i seguaci di C’è Posta per Te [VIDEO] non solo per essersi riavvicinati a quel genitore che li aveva abbandonati per vivere liberamente la love story con una donna più giovane. In particolare i due ragazzi hanno fatto breccia sul pubblico femminile con numerose ammiratrici che hanno preso d’assalto i profili social dei due giovani originari di Cividale Mantovano.

Nel giro di pochi minuti sono stati condivisi numerose meme con protagonisti Salvatore e Michele.

In molte hanno chiesto ‘a gran voce’ la partecipazione dei due ragazzi a Uomini e Donne.

Elogi sono stati dispensati anche all’altro fratello, Antonio, che invece ha deciso di non riabbracciare il papà e di lasciare in anticipo lo studio del people show.

Il padre: 'Pronto a cambiare vita'

Dopo un complicato confronto negli studi di C’è Posta per Te Francesco ha promesso ai figli di lasciare la roulotte dove vive, senza acqua e luce, in Sardegna per trasferirsi dal fratello Antonio, presente in studio. Quest’ultimo è stato sempre al fianco dei tre ragazzi e si è prodigato per ricucire lo strappo creatosi dopo la decisione dell’uomo di andare via di casa perché innamoratosi di una donna più giovane. La situazione sembrava destinata a restare tale anche durante il faccia a faccia nel corso del del talk show di Canale 5. Nel rivedere i figli Francesco ha fatto un passo indietro ed ha riferito di essere pronto a lasciare la precaria dimora per andare a vivere da uno dei fratelli.

“Se aprono la busta cambio vita” - ha assicurato l’uomo. Nella questione è intervenuto anche lo zio dei tre giovani che li ha esortati a concedere un’opportunità al padre. “Se non cambia vita, ha chiuso con voi”.

I fratelli Fragale conquistano il web

Al termine del faccia a faccia Salvatore e Michele Fragale [VIDEO] hanno deciso di aprire la busta mentre l’altro fratello, Antonio, ha lasciato lo studio riferendo che non perdonerà mai il padre. “Se non fosse stato per mio zio non so che fine avrei fatto”. La storia dei tre ragazzi mantovani ha lasciato il segno tra i seguaci di C’è Posta per Te. In tanti hanno dispensato parole di elogio nei confronti dei tre giovani di Cividale Mantovano anche sotto il profilo estetico. Nel giro di pochi minuti sono state pubblicate numerose gif a sostegno della canidatura di Salvatore e Michele come tronisti di Uomini e Donne. Complimenti a go go anche per Antonio che, stando a quanto riportato sui profili social, risulta però già fidanzato. Nelle more quest’ultimo ha anche precisato che lo zio intervenuto in trasmissione sta bene e che il post pubblicato su Stories era riferito ad un altro familiare.