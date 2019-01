Annuncio

Siamo giunti alla fine di questo primo mese del 2019. Con l'arrivo di febbraio sembra concludersi il percorso di due tronisti di Uomini e donne: stiamo parlando di Teresa Langella e Lorenzo Riccardi.

I due tronisti, infatti, durante l'ultima registrazione hanno dichiarato di essere pronti nel dichiarare i propri sentimenti a colui/colei con cui vogliono uscire dal programma.

Uomini e Donne: la scelta di Teresa Langella

Durante il primo speciale di Uomini e Donne [VIDEO], dunque, vedremo che la tronista napoletana Teresa farà la sua scelta tra Andrea e Antonio.

Tra la bella partenopea e Andrea Del Corso non sembra scorrere buon sangue [VIDEO]. Durante l'ultima puntata, infatti, la ragazza ha scelto di portare in esterna il suo corteggiatore senza però baciarlo.

Questa sua mancanza sembra aver dato davvero fastidio al corteggiatore. A questo punto, ci si chiede se tale gesto possa influenzare l'eventuale risposta di Andrea durante la scelta finale.

Lorenzo Riccardi indeciso tra Claudia e Giulia

Il secondo speciale del programma condotto da Maria De Filippi sarà dedicato al tronista Lorenzo, anche lui pronto a fare la sua scelta tra Claudia e Giulia, questo però, non prima di aver passato con entrambe una notte all'interno della villa.

Durante la puntata, vedremo che sarà organizzato un party per la speciale occasione durante il quale il Riccardi dichiarerà alla fortunata la sua decisione finale.

Anticipazioni puntate trono classico: arriva il nuovo tronista

Mentre i fans di Uomini e Donne attendono la scelta finale dei due tronisti, sta per iniziare il trono per un nuovo ragazzo.

Il novizio si chiama Andrea Zelletta e non è del tutto sconosciuto al grande pubblico.

Online è già diffuso il video di presentazione, rendendo la sua parte finalmente ufficiale. Il giovane si definisce frizzante, determinato ma soprattutto ambizioso. Evidenti sono i suoi ruoli: una famiglia solida, affetti sinceri e pochi ma buoni amici. Nonostante, però, ritiene fondamentali le sue radici, Andrea dichiara di amare molto viaggiare.

Per lui è difficile innamorarsi e, pur non avendo un modello ideale di donna, dichiara di essere di gusti difficili. Le nuove corteggiatrici dovranno sudare molto per conquistare il suo cuore ed essere all'altezza di "un amore folle", come lui stesso dichiara.

La frase finale del ragazzo riassume in maniera coincisa quello che cerca: "Non sono uno da frasi da film, ci sono parole che non dicono niente ma sguardi che dicono tutto”.