Il 24 gennaio andrà in onda su Rai Uno il terzo appuntamento con la fiction 'Che Dio Ci Aiuti 5' [VIDEO] capace di attirare l'attenzione di milioni di telespettatori. L'attenzione principale viene posta intorno all'arrivo delle due gemelline che creano la preoccupazione di Suor Costanza, l'unica persona ad accorgersi della situazione. La donna mostra la felicità di tenere nascosto questo segreto non mettendo al corrente della situazione Suor Angela impegnata a risolvere un'altra vicenda.

Il primo appuntamento con la serie è stato caratterizzato dal ritorno ad Assisi di Azzurra sconvolta dalla morte di Guido e Davide, morti a seguito di un grave incidente stradale.

La decisione della sceneggiatura riguardo all'uscita di scena di questi due personaggi ha creato delle polemiche da parte dei fan del prodotto televisivo che non attendevano un finale tragico. Valentina, invece, è stata portata in ospedale ma riesce a salvarsi risvegliandosi dal coma mentre nuovi arrivi sono pronti a sorprendere il pubblico.

Valentina ritrova il sorriso

Le anticipazioni del primo episodio del terzo appuntamento con la serie televisiva Che Dio Ci Aiuti, "Basta un click", rivelano che Suor Angela rimane sconvolta dalle minacce subite da Maria. Quest'ultima non sa in che modo gestire questa vicenda ma trova il conforto di Nico che le mostra il suo aiuto; Suor Costanza, invece, è stata l'unica persona a rendersi conto delle due gemelline ma deve indagare sul motivo per il quale non vadano dalla madre.

Intanto Valentina ritrova la felicità dopo aver incontrato l'amica Azzurra (Francesca Chillemi) che le è stata molto vicina in questo momento difficile della sua vita ma l'ex compagna di Gabriele finisce per prendere una decisione sbagliata.

Azzurra decide di vendere il convento

Nel secondo episodio del terzo appuntamento di che dio ci aiuti 5, dal titolo "Tu chiamale se vuoi fissazioni", Suor Angela capisce che è arrivato il momento di aiutare la novizia alle prese con i primi problemi con gli alunni. Il comportamento di Nico, invece, si rivela sorprendente in quanto l'avvocato sembra voler fare sul serio con la nipote di Suor Costanza al punto che chiede a Maria di cominciare una relazione esclusiva. Infine Azzurra ha preso una decisione importante in quanto, dopo essere divenuta proprietaria del convento, pensa che sia giusto vendere la struttura [VIDEO] e si mette alla ricerca di un acquirente.