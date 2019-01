Annuncio

Nella puntata di ieri di "Pomeriggio Cinque", condotta da Barbara d'Urso, si è parlato molto della love story tra Elia Fongaro [VIDEO] e Jane Alexander [VIDEO], sbocciata durante la loro partecipazione al Grande Fratello Vip. Una relazione che sembra andare alla grande, viste le dolci dediche che i due si scambiano sui social ed una convivenza che pare vicina.

Elia avrebbe tradito Jane con la sua ex

Ma la trasmissione ha acceso molti dubbi sulla loro relazione, perchè diversi ospiti hanno dichiarato che l'affascinante 27enne non sarebbe affatto fedele alla bella attrice 46enne, ma l'avrebbe tradita già da quando lei era ancora nella Casa del Grande Fratello Vip e lui ne era uscito.

Elisa Scheffler, ex tentatrice di Temptation Island ed ex ragazza di Elia, ha dichiarato che lui si è comportato in modo scorretto, perchè la stava ancora frequentando quando è entrato nella Casa e ha poi iniziato una liaison con Jane.

Inoltre, i due ex si sarebbero rivisti quando lui è uscito dalla Casa e ci sarebbe stato più di un bacio.

Elia aveva già negato un suo rinnovato coinvolgimento con Elisa, dichiarando che lei è solo una persona che desidera notorietà. Ma la diretta interessata ha aggiunto di aver ceduto alle effusioni con Elia perchè lei pensava che la relazione con Jane fosse una storia fittizia, legata solo alla permanenza nel Grande Fratello Vip che sarebbe terminata una volta usciti. Credeva che avrebbero ripreso la loro frequentazione come se nulla fosse successo

Altri ospiti confermerebbero i tradimenti

Biagio D'Anelli, altro ospite della trasmissione, ha dichiarato di concordare con la versione di Elisa, dicendo che un amico in comune li ha visti insieme. L'ex modello avrebbe fatto cancellare tutte le foto.

Rogert Garth, top model androgino, ha rincarato la dose sostenendo che, a Natale, Elia fosse a Verona, dove avrebbe incontrato una sua conoscente che è amica intima dell'ex modello. Ma secondo lui non è l'unica, ci sarebbero molte altre, tanto che tra lui e Jane ci sarebbe "un cesto di lumache". Sarebbero addirittura trenta amanti.

Fongaro sarebbe bisessuale e frequenterebbe anche uomini

L'ex velino, secondo Francesca De Andrè, non avrebbe avuto solo conquiste femminili, ma anche maschili. Barbara d'Urso è rimasta incredula dopo questa dichiarazione scottante, ma gli altri ospiti le credono. "Che male ci sarebbe? Può essere bisessuale" ha detto tranquillamente la nipote del noto cantautore.