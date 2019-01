Annuncio

Procede senza sosta il successo della nuova Serie TV, targata Rai [VIDEO], "La compagnia del cigno", con protagonisti Alessio Boni e Anna Valle.

Lunedì 21 gennaio, infatti, verrà trasmessa in prime time su Rai 1 la quarta puntata della serie, nella quale verranno mandati in onda gli episodi 7 e 8, rispettivamente intitolati "Insieme" e "La notte di Matteo". Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate su Matteo, che sarà costretto a rivelare le sue problematiche familiari ed ad affrontare le provocazioni di Marioni, e sul difficile rapporto venutosi a creare fra Domenico e Barbara.

La rivelazione di Matteo

Le anticipazioni del settimo episodio de "La compagnia del cigno [VIDEO]", intitolato "Insieme", ci dicono che Daniele proverà a convincere Marioni che Matteo ha bisogno di assentarsi di tanto in tanto dalle lezioni per motivi personali, ma l'insegnante sarà irremovibile sulle sue posizioni.

Alla fine, sarà Matteo a chiarire la situazione, confessando che il proprio problema più grande è il fatto di non aver mai accettato la morte di sua madre, ecco perché continua a dire a tutti che è viva.

Nel frattempo, Luca ed Irene ritorneranno insieme, aiutandosi a vicenda per superare la morte della loro piccola Serena. Al Conservatorio, i componenti della Compagnia mostreranno di non saper andare d'accordo fra di loro.

Il rapporto fra Domenico, Matteo e Barbara sarà ancora conflittuale, fatto di gelosie, discussioni e sentimenti non espressi.

Le provocazioni di Luca e la scelta di Domenico

Le anticipazioni dell'episodio numero 8, intitolato "La notte di Matteo" ci segnalano che il protagonista assoluto dell'episodio sarà appunto Matteo, che verrà provocato ad arte dell'insegnante Marioni per provare ad aiutarlo a superare la morte della madre, morta ad Amatrice.

I tentativi di Luca però saranno vani perché Matteo non si lascerà provocare dalle sue parole. L'unica persona che riuscirà a dare conforto a Matteo è Sofia.

Intanto Barbara continuerà a rimanere ambigua nei confronti di Domenico e il giovane né soffrirà particolarmente. Per questa ragione, il ragazzo deciderà di non partecipare al concerto di fine anno per non essere costretto a lavorare a stretto contatto con Barbara nel corso delle prove.

Matteo si renderà conto che la presenza di Sofia al suo fianco lo conforta e lo innervosisce allo stesso tempo. Nel frattempo Barbara si sentirà in colpa per la scelta di Domenico e si riavvicinerà a lui.