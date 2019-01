Annuncio

Al centro delle trame della longeva soap opera di Rai Tre, 'Un posto al sole' continua a essere presente la vicenda riguardante il video che ha visto coinvolto Michele [VIDEO]. Quest'ultimo vuole a tutti i costi dimostrare di essere stato una vittima del video manipolato dagli studenti con i quali ha fin dal primo giorno avuto un rapporto complesso. Gli spoiler degli appuntamenti che vanno da lunedì 28 gennaio fino a venerdì 1 febbraio svelano che il Saviani continua ad avere dei contrasti con il direttore pronto a mostrare la propria disapprovazione riguardo alle tematiche organizzate dal marito di Silvia.

Michele vuole andare per la sua strada anche grazie al gesto di ribellione dell'amico di Mimmo, il giornalista si dimostra sicuro di fare la scelta giusto non rispettando le richiesta di Scheggia.

Roberto, invece, si risveglia dopo essere stato sottoposto a un intervento al cuore che ha fatto temere il peggio provocando la provocazione di Marina e Filippo. L'imprenditore continua a pensare al passato mostrando quanto sia stato innamorato di Vera sebbene la loro storia sia terminata nel modo peggiore.

Michele riceve un nuovo video e disattende le richieste di Scheggia

Il marito di Silvia è pronto a ogni sacrificio pur di dimostrare la verità e un nuovo retroscena potrebbe rivelarsi determinante per i propositi del Saviani. Il padre di Rossella (Giorgia Gianetiempo), infatti, si sente motivato dopo aver ricevuto un nuovo video che può scagionarlo dalle accuse e non segue gli ordini di Scheggia. Nel frattempo Elena scopre di essere incinta ma l'attenzione viene spostata sull'arrivo inatteso dell'ex moglie di Valerio.

Questa situazione può complicare il rapporto tra il Viscardi e la figlia di Marina (Nina Soldano) mentre Alex dopo essere stata colta in flagrante da parte di Anita diventa complice della collega.

Angela si trova alle prese con i ricordi di un passato buio

Valerio decide di instaurare un rapporto di rispetto con Simona in quanto devono aiutare la figlia Vera in un momento difficile della sua vita. Intanto Angela si trova costretta a fare i conti con il passato dopo aver ricevuto un messaggio che riapre delle ferite nella figlia di Renato mentre Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) si trova alle prese con nuovi dubbi. L'imprenditore non sa sia il caso di incontrare in carcere Vera [VIDEO] dopo il modo in cui è terminata la loro storia; Raffaele, dal canto suo, inizia a sentire il peso della convivenza con Renato (Marzio Honorato).