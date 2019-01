Annuncio

Annuncio

Oggi 10 gennaio è il compleanno dell'attore Paolo Conticini che compie i suoi cinquant'anni [VIDEO]: si tratta di un traguardo importante nella vita del protagonista di tante fiction.

Conticini può essere considerato uno dei volti più amati e apprezzati dal pubblico e nel corso degli anni si è messo a confronto con ruoli completamente differenti. L'attore è particolarmente legato al personaggio di Gaetano Berardi, interpretato nella longeva serie televisiva di Rai Uno campione di ascolti, 'Provaci Ancora Prof' dove ha fatto coppia con la collega Veronica Pivetti.

Con il passare del tempo sono aumentati gli impegni in televisione di Conticini che ha dimostrato di essere un artista poliedrico: la prova principale è rappresentata dal ruolo di inviato rivestito nella trasmissione 'Portobello'.

Advertisement

In questa occasione ha lavorato con la conduttrice Antonella Clerici e la giornalista Carlotta Mantovan.

I successi cinematografici e le collaborazioni con registi importanti

Paolo Conticini ha lavorato anche in alcune fiction di Mediaset: un esempio su tutti si ritrova nella serie 'Come Un Delfino' che ha ottenuto buoni ascolti su Canale 5 dal 2011 al 2013.

Anche a livello cinematografico Conticini ha ottenuto un buon successo prendendo parte soprattutto a pellicole legate al genere della commedia. Inoltre ha collaborato in diverse occasioni con un regista del calibro di Carlo Vanzina come dimostra il film 'Un'estate ai Caraibi'. Inoltre ha lavorato con il regista Neri Parenti che ha diretto alcuni film legati al genere del "cinepanettone" capaci di riscuotere sorprendenti guadagni al botteghino.

Advertisement

Non va dimenticato che l'attore nato a Pisa ha lavorato spesso con l'amico e collega Christian De Sica a partire dagli anni novanta.

Un artista poliedrico

Al cinema ha esordito proprio in un film diretto da Christian De Sica con il quale ha dato vita a un lungo sodalizio: la prima pellicola alla quale ha preso parte è stata infatti 'Uomini Uomini Uomini' del 1995. Po ha proseguito a lavorare con Christian De Sica anche in televisione, nella fiction 'Lo Zio D'America che ha visto la partecipazione dell'attrice Ornella Muti e in molte altre pellicole.

Nell'ambito della fiction, l'attore toscano è ricordato dal pubblico anche per l'interpretazione del primo marito di Bianca in alcune stagioni della longeva serie televisiva 'Un Medico In Famiglia' [VIDEO].

Conticini ha anche lavorato come presentatore dello Zecchino d'Oro nel 2008, nel 2009 e poi ancora nel 2014, dimostrando di essere un artista poliedrico in grado di cimentarsi in vari ambiti del mondo dello spettacolo.