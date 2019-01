Annuncio

Lunedì 14 gennaio comincia una nuova settimana con la longeva soap opera spagnola [VIDEO], ideata da Aurora Guerra, 'Il Segreto', che propone diverse sorprese nella vita dei personaggi principali. L'attenzione viene posta soprattutto intorno al personaggio di Isaac, che ha bisogno dell'aiuto di una persona fidata e si trova alle prese con una situazione difficile con Antolina dopo il risveglio di Elsa: l'uomo chiede infatti alla giovane donna di non parlare a nessuno della notte d'amore.

Le amiche mostrano la preoccupazione per il destino di Antolina dopo aver visto la reazione della donna di fronte al ritorno di Elsa, facendola cadere nello sconforto più totale.

Le anticipazioni delle puntate che vanno fino a venerdì 18 gennaio svelano inoltre che il dottor Zabaleta spiega ad Elsa di essere tornata in ottima forma e, in seguito a questa notizia, la donna si impegna in prima persona per organizzare il matrimonio con il Guerrero per la disperazione di Antolina. Matias viene a sapere che Elsa ha combattuto tra la vita e la morte a causa della vendetta di Jesus e consiglia alla donna di denunciare il fratello.

Matias decide di aiutare Isaac

Isaac fa i conti con il parere contrario di Antolina ma decide di andare per la sua strada confessando a Elsa di avere ucciso Jesus, mentre Carmelo ha un incontro con Matias. Il sindaco del paese di Puente Viejo ha spiegato al figlio di Alfonso ed Emilia che Isaac potrà evitare il servizio militare solamente se pagherà un'ingente somma di denaro.

Matias compie un gesto di amicizia prestando i soldi al Guerrero, mentre Irene fa la sua ipotesi sull'identità dello stalker, che secondo la giornalista dovrebbe provenire dalla città di Barcellona. Prudencio, invece, prova gelosia nel vedere sempre più vicini Fernando e Julieta. Antolina ha una pesante lite con Elsa per il fatto che quest'ultima ha insinuato che ci possa essere stata una storia tra lei e Isaac.

Prudencio geloso della vicinanza di Fernando e Julieta

Il Guerrero può dirsi contento poiché grazie alla parcella pagata da Matias, evita il servizio militare. Marcela, invece, rimane sorpresa nel vedere i trattamenti affettuosi di Elsa nei confronti di Antolina rendendosi conto delle bugie raccontate dall'amica [VIDEO]. L'Ortega ha un momento di rabbia quando il Mesia regala un profumo alla nipote di Consuelo mentre Raimundo e Mauricio si rendono conto della gelosia di Prudencio nei confronti dell'Uriarte.