Annuncio

Annuncio

Questa sera, sugli schermi di Rai Uno si rinnova l’appuntamento con ‘Che Dio ci aiuti’, la fiction ad alto gradimento prodotta dalla Rai con Elena Sofia Ricci attrice protagonista nel ruolo di Suor Angela, oramai la suora più famosa della tv. Giunta alla quinta stagione, oggi andrà in onda la terza puntata, che comprende gli episodi numero cinque, dal titolo ‘Basta un click’, e numero sei, ovvero ‘Tu chiamale se vuoi fissazioni‘. Evidentemente in prime time a partire dalle ore 21.20.

Leggi anche Beautiful anticipazioni Usa: Hope culla il corpicino della figlia morta

A seguire le anticipazioni di entrambi.

Episodio 5, ‘Basta un click’

Le anticipazioni del quinto episodio ci dicono che Suor Angela riuscirà finalmente a scoperchiare quale mistero si cela dietro l’apprensione di Maria, che è dovuta alle minacce di un suo ex fidanzato.

Advertisement

Nel frattempo, Suor Costanza verrà a conoscenza del fatto che la giovane madre delle gemelline ha abbandonato le piccole per volare in America, dove spera di diventare una stella dello spettacolo.

Azzurra, intanto, continua assiduamente a seguire Valentina [VIDEO]con l’intenzione di aiutarla a ritrovare il sorriso. Ma anche se la sua missione andrà a buon fine, la ragazza medita comunque di prendere una decisione rischiosa per il suo avvenire.

Episodio 6, ‘Tu chiamale se vuoi fissazioni‘

Le anticipazioni del sesto episodio ci segnalano, invece, che Ginevra sarà trascinata in una spiacevole vicissitudine riguardante i suoi alunni e sarà necessario il soccorso di Suor Angela. Allo stesso tempo, Nico chiederà a Maria di formalizzare la loro relazione, allo scopo che entrambi non frequentino altre persone mentre è in essere la loro storia.

Advertisement

I migliori video del giorno

Nonostante la proposta, però, il giovane non è affatto certo se il suo sentimento nei confronti di Maria sia amore, o se, invece, non sia solo il desiderio di scappare da un’altra ragazza.

Anche in virtù del fatto che Valentina ormai è tornata a stare stabilmente in salute, Azzurra prende tutti in contropiede annunciando di essere di nuovo intenzionata a vendere il convento. E rimane lì, in attesa dell’acquirente ideale.

Altri programmi della serata, concorrenza Isola per Suor Angela

Alte quote di share in tutte le puntate precedenti per ‘Che Dio ci aiuti 5’, nonostante la concorrenza agguerrita che trova nel palinsesto della prima serata del giovedì. Concorrenza forte che non mancherà nemmeno oggi, considerando che Suor Angela da questa sera dovrà vedersela, tra le altre proposte, con il ritorno in onda su Canale 5 del reality show L’Isola dei Famosi [VIDEO].

Oltre Shooter, il film tratto dal romanzo ‘Una pallottola per il presidente’ in programma su Italia 1. E senza dimenticare la divulgazione proposta su Rete 4 da Roberto Giacobbo con la trasmissione Freedom oltre il confine, o l’approfondimento su La7 dove andrà in onda Piazzapulita, il programma condotto da Corrado Formigli.