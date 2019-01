Annuncio

Sono giorni difficili per un'ex tronista di Uomini e donne che si ritrova a dover affrontare delle accuse che ha ricevuto sui social: stiamo parlando di Cristian Gallella. Cristian infatti è stato accusato di aver tradito sua moglie [VIDEO] ovvero Tara Gabrieletto che ha scelto a Uomini e Donne e sposato il 30 agosto 2016. A lanciare quest'accusa è stata Deianira Marzano, conosciuta già per aver accusato della stessa cosa Pierluigi Gollini, fidanzato con Giulia Provvedi, durante la sua partecipazione di quest'anno al Grande Fratello Vip.

La risposta di Cristian

Dopo aver ricevuto queste accuse Cristian Gallella non poteva restare in silenzio. La sua risposta infatti non è tardata ad arrivare e Cristian ha smentito [VIDEO] tutto.

Infatti ha scritto sui suoi profili social che ciò che è stato detto dalla signora Deianira Marzano è del tutto infondato. Ha aggiunto di non aver mai tradito sua moglie e le conversazioni a cui fa riferimento Deianira (riferite al 2016 e stranamente soltanto oggi pubblicate) ci sono state, ma sono avvenute in un clima di amicizia tanto è vero che non c'è mai stato nemmeno un incontro di persona. Cristian ha aggiunto che questa notizia serve solo a fornire visibilità a chi l'ha diffusa. La gravità di queste accuse è tanta infatti ha già provveduto a prendere i provvedimenti necessari contro chi gliele ha rivolte. Questa è stata la risposta di Cristian alle accuse che gli sono state rivolte e i fans sembra che siano tutti dalla sua parte. D'altronde la coppia Cristian Gallella e Tara Gabrieletto è stata super amata fin dall'inizio.

Le parole di Tara

Dopo la risposta da parte di Cristian alle accuse di Deianira, anche Tara ha deciso di dire la sua. Tara infatti ha postato delle storie sul suo profilo Instagram nelle quali ha dichiarato che è vero che Cristian ha avuto dei contatti telefonici con una ragazza ed è lei stessa la prima a condannare il marito per ciò che ha fatto. Tara però ha detto di esserne a conoscenza ma tra i due non c'è mai stato nulla quindi il tradimento non esiste. Detto ciò Tara ha detto che il matrimonio con Cristian procede bene perché loro due si amano quindi non saranno queste dichiarazioni infondate a rovinare il rapporto che hanno. Sui social i fans sono felicissimi di aver sentito anche le parole di Tara e tutti sono dalla loro parte credendo infatti che Deianira stia cercando solo visibilità. Infangare la vita degli altri però non è un bel modo per mettersi al centro dei riflettori.