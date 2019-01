Annuncio

A Uomini e donne è tempo di scelte e dopo quella finta di Lorenzo Riccardi, ecco che il primo tronista in carica a fare le cose sul serio è stato Andrea Cerioli. Le anticipazioni che arrivano dal programma di Canale 5, infatti, rivelano che nel corso dell'ultima registrazione del trono classico, Andrea ha voluto congedarsi dalla trasmissione comunicando il nome della persona con la quale intendeva coronare il suo sogno d'amore. [VIDEO]

Arriva la scelta finale di Andrea Cerioli a Uomini e donne: è amore con Arianna

Il tronista bolognese, senza attendere la registrazione della scelta in villa, ha preferito fare tutto in studio.

Le gossip news ci informano che alla fine Andrea ha fatto la sua dichiarazione d'amore alla bella Arianna, la corteggiatrice che fra tutte è riuscita a far breccia nel suo cuore.

La ragazza, senza troppi mezzi termini, ha risposto sì e subito dopo abbiamo visto i due fidanzatini ballare sotto la classica pioggia di petali rossi in studio a Uomini e donne. Ma cos'è successo dopo la scelta finale? E' questo quello che si chiedono i tantissimi fan della trasmissione di Maria De Filippi, visto che fin quando non verrà trasmessa la puntata in televisione, i due fidanzatini non potranno fare spoiler e non potranno dare indizi su quello che accade tra di loro.

Il mistero della foto di Arianna dopo la scelta: avrebbe fatto infuriare la redazione

Eppure, nei giorni scorsi, la bella Arianna ha fornito qualche indizio di quello che sta succedendo in questo momento tra lei e Andrea. Pochi giorni dopo la registrazione della scelta finale, la ragazza ha postato una foto sul suo profilo Instagram, taggandosi a Bologna, che come ben saprete è la città natale di Andrea Cerioli.

Un indizio velato, con il quale, però, la ragazza rivelava di fatto ai suoi fan che in quel momento post scelta si fosse già recata a casa del suo fidanzato, o quanto meno che stessero trascorrendo del tempo insieme. Poche ore dopo, però, questa foto è sparita dal profilo Instagram [VIDEO]della bella Arianna.

Non si esclude che la coppia possa essere stata richiamata all'ordine proprio dalla produzione di Uomini e donne, dato che, come ben saprete, fin quando non viene trasmessa la puntata della scelta in televisione, anche se in rete girano gli spoiler, non possono farsi vedere insieme in foto e video sui social. Ormai, però, la frittata era stata fatta e la foto di Arianna era stata già vista da un bel po' di persone.