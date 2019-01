Annuncio

Annuncio

Nella puntata precedente di CR4 – La Repubblica delle donne la mamma di Chiara Ferragni ha avuto un duro scontro con Roberto D’Agostino, dopo che quest'ultimo ha pesantemente criticato l’influencer cremonese.

Marina Di Guardo nella serata di mercoledì è intervenuta nel salotto di Piero Chiambretti per presentare il suo nuovo libro: “La memoria dei corpi”. Dopo aver parlato di alcuni dettagli riguardanti la trama del libro, il discorso si è incentrato sulla Ferragni.

Il fondatore del sito Dagospia ha definito la moglie di Fedez una buona a nulla: “Non va in televisione e non parla. Fa esprimere solo il suo corpo”. Dopo aver ascoltato quelle parole, la signora Marina è subito scesa in campo per difendere la figlia: “La vera forza di Chiara è il carisma”.

Advertisement

Roberto D’Agostino contro Chiara Ferragni e Fedez

Roberto D'Agostino, dopo aver praticamente definito una nullità Chiara Ferragni, ha preso di mira anche il marito, Fedez. Questa volta il giornalista ha criticato l'approccio che i due genitori hanno con il piccolo Leone. “Il figlio è un prodotto per i social”. In questo caso Marina Di Guardo è andata su tutte le furie [VIDEO]: “Chiara e Federico non prendono soldi per il figlio. Propongono un’ideale di famiglia”. Inoltre, la scrittrice ha dichiarato che sua figlia Chiara ha una grande capacità nel saper comunicare con la gente. Proprio per questo stando, alle dichiarazioni della Di Guardo, il blog delle Ferragni è oggetto di studio presso l'Università di Harvard. Al termine dello scontro con Roberto D’Agostino, la madre di Chiara Ferragni ha confessato di essersi sentita 'vittima di un agguato'.

Advertisement

I migliori video del giorno

La donna infatti aveva accettato di essere ospite nel salotto di Piero Chiambretti per parlare del suo nuovo libro e non per sentire attaccare la figlia.

Fedez lo ammette: ‘Frequentavo Silvia Provvedi’

Fabrizio Corona lo scorso sabato a Verissimo ha confessato che Silvia Provvedi lo avrebbe tradito più di una volta, inserendo nella lista anche Fedez. Sui social così è partito un vero e proprio tam-tam per capire o meno la veridicità della notizia. A fare chiarezza in merito alla vicenda ci ha pensato direttamente il rapper milanese. Ai microfoni di Striscia la Notizia, Fedez ha confessato che in passato ha frequentato l’ex gieffina. Da parte del rapper è arrivata anche una precisazione [VIDEO] in merito alle date: "Silvia la vedevo 4-5 anni fa, quando non conoscevo ancora Chiara".