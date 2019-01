Annuncio

In queste ore sul web e sui social si continua a parlare di Francesco Chiofalo e dell'operazione che ha subito al cervello per asportare il tumore. La notizia della malattia dell'ex protagonista di Temptation Island aveva spiazzato un po' tutti ma a quanto pare non la sua ex fidanzata Selvaggia Roma, la quale in queste settimane è stata più volte bersagliata in rete perché non ha speso delle parole di conforto nei confronti di Francesco. Ieri, però, Selvaggia ha puntato il dito contro il suo ex, postando un commento (che successivamente ha cancellato) in cui lo accusava di aver marciato su questa storia.

L'attacco spietato di Selvaggia Roma nei confronti di Francesco Chiofalo

Di fronte all'ennesima accusa da parte di un utente che la definiva una persona senza cuore per non aver speso neppure una sola parola di conforto nei confronti di Francesco Chiofalo, la bella Selvaggia è letteralmente esplosa e su Instagram ha postato un messaggio al vetriolo.

'Io ho avuto morte in famiglia di tumore maligno, come ti permetti di venire e augurarmi la morte', ha scritto Selvaggia nel suo commento.

Poi è arrivato il duro attacco nei confronti di Francesco, dato che Selvaggia ha ammesso di non voler parlare di una persona che ha marciato su questo argomento.

'La cosa più schifosa è aver fatto storie e aver giocato sul fatto che poteva marciare su questa cosa', ha aggiunto Selvaggia sui social, ritenendo che in questo modo Francesco non avrebbe avuto rispetto delle persone che sono realmente morte per il tumore e ricordando che un angioma benigno (ciò che è stato diagnosticato al suo ex fidanzato) non vuol dire morte.

Le prime notizie su Francesco Chiofalo dopo l'operazione al cervello di ieri

Ma come sta Francesco Chiofalo dopo l'operazione al cervello di ieri? Dall'ospedale San Camillo di Roma hanno fatto sapere che l'operazione ha avuto esito positivo e Francesco si è già svegliato e ripreso. Al momento, però, la prognosi resta ancora riservata e non verrà sciolta prima di 24 ore, così come da prassi.

Al suo fianco, in queste difficili ore pre e post operazione, ci sono stati i familiari di Francesco, tra cui i suoi genitori ma anche gli amici e una ragazza che pare sia la sua nuova fidanzata.

Nel pomeriggio di ieri, inoltre, va segnalato anche il messaggio di auguri che è stato postato su Instagram dalla redazione di Uomini e donne, la quale ha voluto fare un grande in bocca al lupo a Francesco.