Annuncio

Annuncio

L'ex re dei paparazzi nonché ex-marito di Nina Moric è tornato ad aprirsi sul suo turbolento passato amoroso. In un nuovo numero di Chi magazine, il giornale diretto da Alfonso Signorini, sono stati riportati alcuni paragrafi salienti di quanto è stato confidato da Fabrizio Corona nella sua autobiografia, dal titolo 'Non mi avete fatto niente'. Ebbene, nel suo racconto, l'ex paparazzo non ha nascosto di sentirsi sentimentalmente legato ancora a Belen Rodriguez. Per la modella ed ex naufraga de L'Isola Dei Famosi, Corona continua a spendere parole importanti.

Corona e il legame con la Rodriguez

Il brand-ambassador di 'Adalet', Fabrizio Corona, reduce da una querelle mediatica che lo ha visto protagonista di uno scontro televisivo con Ilary Blasi, sotto le telecamere del Grande Fratello Vip, è tornato a far parlare di sé.

Advertisement

L'ex re dei paparazzi, come si legge sul magazine 'Chi', diretto da Alfonso Signorini [VIDEO], si sente ancora molto legato alla showgirl argentina Belen Rodriguez, tanto da scrivere nella sua autobiografia quanto il suo cuore appartenga solo all'argentina. 'Non so se io e Belen un giorno ritorneremo insieme, ma io so che cosa provo ogni volta che guardo i suoi occhi, cosa prova lei ogni volta che guarda i miei, ed è sempre la stessa fottuta magia, quella che ha creato la coppia dei Bonnie e Clyde all’italiana', queste ultime sono solo alcune delle inedite dichiarazioni presenti nella sua autobiografia sul conto della sua turbolenta love-story vissuta con l'ex naufraga de L'Isola Dei Famosi.

Corona ritiene di rappresentare con Belen Rodriguez, nell'immaginario collettivo, il binomio 'Bonnie e Clyde' all'italiana.

Advertisement

I migliori video del giorno

Nella sua autobiografia, dal titolo 'Non mi avete fatto niente', Fabrizio Corona inoltre si rivolge a Dio, dichiarando che, se potesse incontrarlo, gli chiederebbe di realizzare un suo desiderio, ovvero quello di poter costruire la sua famiglia mancata con Belen Rodriguez. Nonostante abbia avuto tante relazioni in questi anni, dunque, il suo cuore appartiene solo alla showgirl [VIDEO] argentina, per la quale continua a spendere parole molto importanti: 'Lei mi sa gestire, mi sa consigliare, Belen è colei che ancora non è venuta dalla mia parte, solo perché sono Fabrizio Corona, ma anzi mi mette da parte'.

Le ultime indiscrezioni su Belen

Sono in molti, tra gli utenti social e fedeli sostenitori dell'ormai ex coppia formata da Belen Rodriguez e Fabrizio Corona, a sognare di rivedere i due insieme. Di recente, 'però, la showgirl sembra essere molto vicina al suo ex marito Stefano De Martino, con cui è stata avvistata durante la sfilata di Marcelo Burlon.

Nel corso dell'ultima puntata di 'Verissimo', intanto il fratello di Belen Rodriguez, Jeremias, ha confermato di essere stato ingaggiato per la nuova edizione de L'Isola Dei Famosi, il reality show a cui potrebbe non figurare a causa di un infortunio.

Belen, quindi, farà senza dubbio il tifo per suo fratello, qualora il nome di Jeremias venisse ufficializzato nel cast dei nuovi naufraghi del gioco honduregno.

Non ci resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli sulla vita sentimentale di Belen!